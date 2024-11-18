https://1prime.ru/20241118/tramp-852895397.html

Большинство американцев удивились победе Трампа, выяснили эксперты

Большинство американцев удивились победе Трампа, выяснили эксперты - 18.11.2024, ПРАЙМ

Большинство американцев удивились победе Трампа, выяснили эксперты

Около 54% американцев были удивлены результатами президентских выборов и победой республиканца Дональда Трампа, следует из исследования, проведенного компанией... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:13+0300

2024-11-18T17:13+0300

2024-11-18T17:13+0300

политика

дональд трамп

выборы в сша

сша

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Около 54% американцев были удивлены результатами президентских выборов и победой республиканца Дональда Трампа, следует из исследования, проведенного компанией Prolific по заказу британской газеты Independent. "Где-то 54% опрошенных по меньшей мере "слегка удивились" результатам, из них 14% "сильно удивились"... Среди республиканцев... 43% заявили, что "удивлены" результатами, из них 8% "сильно удивлены", - следует из опубликованной статьи.Сообщается, что подавляющее большинство американцев - 78% опрошенных - считают, что во время второго срока Трамп станет более сильным лидером, чем в 2016-2020 годах.В исследовании Prolific принял участие 1941 совершеннолетний американец.

https://1prime.ru/20241118/bayden-852894705.html

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дональд трамп, выборы в сша, сша