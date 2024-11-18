https://1prime.ru/20241118/tramp-852901733.html

Трамп ищет новых кандидатов на пост главы Минфина США, пишут СМИ

Трамп ищет новых кандидатов на пост главы Минфина США, пишут СМИ - 18.11.2024, ПРАЙМ

Трамп ищет новых кандидатов на пост главы Минфина США, пишут СМИ

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп ищет новых кандидатов на пост министра финансов страны из-за того, что двое действующих... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T21:32+0300

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дональд трамп

минфин сша

кандидат

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп ищет новых кандидатов на пост министра финансов страны из-за того, что двое действующих соперников схлестнулись между собой и могут не получить назначения от будущего главы государства. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседников издания, осведомленных о процессе отбора, главными соперниками на пост министра финансов являлись глава хедж-фонда Скотт Бессент и сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник. Но за последнюю неделю оба кандидата вступили с конфронтацию друг с другом и обменивались критикой. В результате этого ни один из них теперь может не получить должность. Советники Трампа рассматривают несколько новых кандидатов, среди которых бывший член совета управляющих ФРС США Кевин Уорш и глава управляющей финансовой компании Apollo Global Management Марк Роуан. В списке также значатся советник Трампа по торговле Роберт Лайтхайцер и сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти.

https://1prime.ru/20241118/tramp-852895397.html

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сша, дональд трамп, минфин сша, кандидат