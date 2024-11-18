https://1prime.ru/20241118/transliq-852898165.html

В Transliq AG рассказали о дате принятия решения по оператору Nord Stream 2

В Transliq AG рассказали о дате принятия решения по оператору Nord Stream 2 - 18.11.2024, ПРАЙМ

В Transliq AG рассказали о дате принятия решения по оператору Nord Stream 2

Дата принятия решения о ликвидации оператора газопровода "Северного потока - 2" пока не определена, кредиторы компании 19 ноября обсудят реструктуризацию его... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T18:18+0300

2024-11-18T18:18+0300

2024-11-18T18:19+0300

северный поток-2

ликвидация

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ЖЕНЕВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Дата принятия решения о ликвидации оператора газопровода "Северного потока - 2" пока не определена, кредиторы компании 19 ноября обсудят реструктуризацию его долга, заявили РИА Новости в пресс-службе швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Еще нет", - ответили в компании на просьбу сообщить, определена ли дата принятия решения о ликвидации. В Transliq AG уточнили, что на встрече кредиторов "Северного потока - 2" 19 ноября в столице кантона Цуг о реструктуризации долга не будет принято никакого решения. Суд швейцарского кантона Цуг в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Процедура банкротства оператора продлялась на полгода уже несколько раз. "Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. А 27 сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока - 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока".

https://1prime.ru/20241106/sevpotok-852640396.html

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северный поток-2, ликвидация