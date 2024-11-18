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ЦБ возобновит проведение аукционов репо - 18.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ возобновит проведение аукционов репо
ЦБ возобновит проведение аукционов репо - 18.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ возобновит проведение аукционов репо
Банк России в условиях растущих объемов бюджетных потоков в конце года возобновляет проведение аукционов репо на срок один месяц, в период с 25 ноября 2024 года | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T13:37+0300
2024-11-18T13:37+0300
банк россии
аукцион
репо
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России в условиях растущих объемов бюджетных потоков в конце года возобновляет проведение аукционов репо на срок один месяц, в период с 25 ноября 2024 года по 3 марта 2025 года будет проводить их еженедельно, сообщил регулятор. "Банк России в период с 25 ноября 2024 года до 3 марта 2025 года включительно будет еженедельно проводить аукционы репо на срок 1 месяц в соответствии с установленным графиком... Решение о возобновлении аукционов репо на срок 1 месяц принято с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года", - говорится в сообщении. Отмечается, что условия и основные параметры проведения аукционов не меняются. Принять участие в аукционах смогут кредитные организации, имеющие заключенные генеральные соглашения с Банком России.
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аукцион, репо
Банк России, аукцион, РЕПО
13:37 18.11.2024
 
ЦБ возобновит проведение аукционов репо

ЦБ с 25 ноября возобновляет проведение аукционов репо на срок 1 месяц

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России в условиях растущих объемов бюджетных потоков в конце года возобновляет проведение аукционов репо на срок один месяц, в период с 25 ноября 2024 года по 3 марта 2025 года будет проводить их еженедельно, сообщил регулятор.
"Банк России в период с 25 ноября 2024 года до 3 марта 2025 года включительно будет еженедельно проводить аукционы репо на срок 1 месяц в соответствии с установленным графиком... Решение о возобновлении аукционов репо на срок 1 месяц принято с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что условия и основные параметры проведения аукционов не меняются. Принять участие в аукционах смогут кредитные организации, имеющие заключенные генеральные соглашения с Банком России.
 
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