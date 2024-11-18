https://1prime.ru/20241118/tsb-852888193.html

ЦБ возобновит проведение аукционов репо

ЦБ возобновит проведение аукционов репо - 18.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ возобновит проведение аукционов репо

Банк России в условиях растущих объемов бюджетных потоков в конце года возобновляет проведение аукционов репо на срок один месяц, в период с 25 ноября 2024 года | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T13:37+0300

2024-11-18T13:37+0300

2024-11-18T13:37+0300

банк россии

аукцион

репо

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_854c0901e4fbf817a3a26f31d520ead0.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России в условиях растущих объемов бюджетных потоков в конце года возобновляет проведение аукционов репо на срок один месяц, в период с 25 ноября 2024 года по 3 марта 2025 года будет проводить их еженедельно, сообщил регулятор. "Банк России в период с 25 ноября 2024 года до 3 марта 2025 года включительно будет еженедельно проводить аукционы репо на срок 1 месяц в соответствии с установленным графиком... Решение о возобновлении аукционов репо на срок 1 месяц принято с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года", - говорится в сообщении. Отмечается, что условия и основные параметры проведения аукционов не меняются. Принять участие в аукционах смогут кредитные организации, имеющие заключенные генеральные соглашения с Банком России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аукцион, репо