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Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении
Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении - 18.11.2024, ПРАЙМ
Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении
Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:19+0300
2024-11-18T14:19+0300
туризм
российские туристы
летние туры
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Беспорядки и политическая нестабильность в регионе заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период", - сообщили в ассоциации.
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туризм, российские туристы, летние туры
Туризм, российские туристы, летние туры
14:19 18.11.2024
 
Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении

АТОР: российские туристы начали отменять забронированные на лето туры в Абхазию

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовый Афон в Абхазии
Новый Афон в Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Беспорядки и политическая нестабильность в регионе заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период", - сообщили в ассоциации.
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Туризмроссийские туристылетние туры
 
 
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