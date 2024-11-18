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Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении

Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении - 18.11.2024, ПРАЙМ

Российские туристы начали отменять летние туры в одном направлении

Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T14:19+0300

2024-11-18T14:19+0300

2024-11-18T14:19+0300

туризм

российские туристы

летние туры

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Беспорядки и политическая нестабильность в регионе заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период", - сообщили в ассоциации.

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туризм, российские туристы, летние туры