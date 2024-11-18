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В России хотят свести в единую систему электронные турсервисы регионов

В России хотят свести в единую систему электронные турсервисы регионов - 18.11.2024, ПРАЙМ

В России хотят свести в единую систему электронные турсервисы регионов

Комиссия Госсовета РФ по направлению "Туризм" планирует свести в единую систему электронные турсервисы регионов для повышения удобства для туристов, сообщил... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:44+0300

2024-11-18T17:44+0300

2024-11-18T17:45+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Туризм" планирует свести в единую систему электронные турсервисы регионов для повышения удобства для туристов, сообщил возглавляющий комиссию губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В понедельник в Москве глава Приморья провел заседание возглавляемой им комиссии, где главной стала тема обеспечения туристической отрасли квалифицированными кадрами. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, руководители регионов, представители федеральных министерств, парламента, туриндустрии, профильных вузов. По словам Кожемяко, на Дальнем Востоке уже внедряются электронные сервисы, позволяющие туристу ориентироваться в предоставляемых услугах, в частности, на Сахалине есть платформа, где можно выработать маршрут, заказать проводника, посмотреть интересные места. Аналогичные программы, отметил губернатор, есть и в Приморском крае. "Сегодня внедрение искусственного интеллекта и единая система цифровизации тоже на госкомиссии будет обсуждаться с тем, чтобы было однообразие, с тем, чтобы все продукты, которые сегодня есть в региональных сегментах, были объединены в единую систему, которая позволяла бы человеку открыть и посмотреть, как ему лучше перемещаться", - сказал Кожемяко журналистам после заседания. Он отметил, что это позволит более качественно выстраивать маршруты, например, по Дальнему Востоку с учетом действия тайфунов. "Если в Приморье тайфун, то можно знать, что пять дней можно отдыхать на Камчатке, потом переместиться в Приморье и продолжить (отдыхать) тут. И сочетание интеллектуального подхода к выбору своего путешествия с тем, чтобы не попасть в плохую погоду, это тоже те программы, которые сегодня начинают внедряться. Я думаю, с каждым годом они больше и больше будут охватывать своим действием, чтобы ты через приложение мог выбрать себе удобный маршрут, определиться в цене, во времени, определиться в том числе в погоде", - уточнил Кожемяко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, сервисы