Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России хотят свести в единую систему электронные турсервисы регионов - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241118/turservisy-852896561.html
В России хотят свести в единую систему электронные турсервисы регионов
В России хотят свести в единую систему электронные турсервисы регионов - 18.11.2024, ПРАЙМ
В России хотят свести в единую систему электронные турсервисы регионов
Комиссия Госсовета РФ по направлению "Туризм" планирует свести в единую систему электронные турсервисы регионов для повышения удобства для туристов, сообщил... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:44+0300
2024-11-18T17:45+0300
экономика
россия
туризм
сервисы
https://cdnn.1prime.ru/img/83649/07/836490782_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_15790fc6fb17e566b4423b3319323bc2.jpg
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Туризм" планирует свести в единую систему электронные турсервисы регионов для повышения удобства для туристов, сообщил возглавляющий комиссию губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В понедельник в Москве глава Приморья провел заседание возглавляемой им комиссии, где главной стала тема обеспечения туристической отрасли квалифицированными кадрами. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, руководители регионов, представители федеральных министерств, парламента, туриндустрии, профильных вузов. По словам Кожемяко, на Дальнем Востоке уже внедряются электронные сервисы, позволяющие туристу ориентироваться в предоставляемых услугах, в частности, на Сахалине есть платформа, где можно выработать маршрут, заказать проводника, посмотреть интересные места. Аналогичные программы, отметил губернатор, есть и в Приморском крае. "Сегодня внедрение искусственного интеллекта и единая система цифровизации тоже на госкомиссии будет обсуждаться с тем, чтобы было однообразие, с тем, чтобы все продукты, которые сегодня есть в региональных сегментах, были объединены в единую систему, которая позволяла бы человеку открыть и посмотреть, как ему лучше перемещаться", - сказал Кожемяко журналистам после заседания. Он отметил, что это позволит более качественно выстраивать маршруты, например, по Дальнему Востоку с учетом действия тайфунов. "Если в Приморье тайфун, то можно знать, что пять дней можно отдыхать на Камчатке, потом переместиться в Приморье и продолжить (отдыхать) тут. И сочетание интеллектуального подхода к выбору своего путешествия с тем, чтобы не попасть в плохую погоду, это тоже те программы, которые сегодня начинают внедряться. Я думаю, с каждым годом они больше и больше будут охватывать своим действием, чтобы ты через приложение мог выбрать себе удобный маршрут, определиться в цене, во времени, определиться в том числе в погоде", - уточнил Кожемяко.
https://1prime.ru/20241118/dyumin-852892008.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83649/07/836490782_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5c3be1a3a47a6097fe5af3613af2dc6b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, сервисы
Экономика, РОССИЯ, Туризм, сервисы
17:44 18.11.2024 (обновлено: 17:45 18.11.2024)
 
В России хотят свести в единую систему электронные турсервисы регионов

Госкомиссия по туризму намерена объединить электронные турсервисы в России

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаяк Токаревского во Владивостоке
Маяк Токаревского во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Туризм" планирует свести в единую систему электронные турсервисы регионов для повышения удобства для туристов, сообщил возглавляющий комиссию губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В понедельник в Москве глава Приморья провел заседание возглавляемой им комиссии, где главной стала тема обеспечения туристической отрасли квалифицированными кадрами. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, руководители регионов, представители федеральных министерств, парламента, туриндустрии, профильных вузов.
По словам Кожемяко, на Дальнем Востоке уже внедряются электронные сервисы, позволяющие туристу ориентироваться в предоставляемых услугах, в частности, на Сахалине есть платформа, где можно выработать маршрут, заказать проводника, посмотреть интересные места. Аналогичные программы, отметил губернатор, есть и в Приморском крае.
"Сегодня внедрение искусственного интеллекта и единая система цифровизации тоже на госкомиссии будет обсуждаться с тем, чтобы было однообразие, с тем, чтобы все продукты, которые сегодня есть в региональных сегментах, были объединены в единую систему, которая позволяла бы человеку открыть и посмотреть, как ему лучше перемещаться", - сказал Кожемяко журналистам после заседания.
Он отметил, что это позволит более качественно выстраивать маршруты, например, по Дальнему Востоку с учетом действия тайфунов.
"Если в Приморье тайфун, то можно знать, что пять дней можно отдыхать на Камчатке, потом переместиться в Приморье и продолжить (отдыхать) тут. И сочетание интеллектуального подхода к выбору своего путешествия с тем, чтобы не попасть в плохую погоду, это тоже те программы, которые сегодня начинают внедряться. Я думаю, с каждым годом они больше и больше будут охватывать своим действием, чтобы ты через приложение мог выбрать себе удобный маршрут, определиться в цене, во времени, определиться в том числе в погоде", - уточнил Кожемяко.
Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Дюмин оценил влияние туризма на развитие городов и субъектов РФ
15:21
 
ЭкономикаРОССИЯТуризмсервисы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала