https://1prime.ru/20241118/udary-852879652.html

СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России

СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России - 18.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России

Киевский режим может нанести удары дальнобойными ракетами не только по Курской области, заявили в газете Washington Post со ссылкой на американского чиновника. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T09:03+0300

2024-11-18T09:03+0300

2024-11-18T09:04+0300

спецоперация на украине

украина

ракетные удары

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим может нанести удары дальнобойными ракетами не только по Курской области, заявили в газете Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Издание отметило, что Украина намерена сначала сосредоточиться на атаке российского приграничья, а также окрестностей Курской области."Однако оно (использование ВСУ дальнобойных ракет - прим. ред.) может распространиться (на другие территории России - прим. ред.)", - заключили авторы статьи. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.

https://1prime.ru/20241118/udar-852879406.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ракетные удары, россия