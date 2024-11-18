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СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России - 18.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России
СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России - 18.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России
Киевский режим может нанести удары дальнобойными ракетами не только по Курской области, заявили в газете Washington Post со ссылкой на американского чиновника. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:03+0300
2024-11-18T09:04+0300
спецоперация на украине
украина
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим может нанести удары дальнобойными ракетами не только по Курской области, заявили в газете Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Издание отметило, что Украина намерена сначала сосредоточиться на атаке российского приграничья, а также окрестностей Курской области."Однако оно (использование ВСУ дальнобойных ракет - прим. ред.) может распространиться (на другие территории России - прим. ред.)", - заключили авторы статьи. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
https://1prime.ru/20241118/udar-852879406.html
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украина, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ракетные удары, РОССИЯ
09:03 18.11.2024 (обновлено: 09:04 18.11.2024)
 
СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России

WP: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь РФ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим может нанести удары дальнобойными ракетами не только по Курской области, заявили в газете Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Издание отметило, что Украина намерена сначала сосредоточиться на атаке российского приграничья, а также окрестностей Курской области.
"Однако оно (использование ВСУ дальнобойных ракет - прим. ред.) может распространиться (на другие территории России - прим. ред.)", - заключили авторы статьи.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России
08:52
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАракетные ударыРОССИЯ
 
 
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