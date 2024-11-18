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СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России
СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России - 18.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России
Киевский режим может нанести удары дальнобойными ракетами не только по Курской области, заявили в газете Washington Post со ссылкой на американского чиновника. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:03+0300
2024-11-18T09:03+0300
2024-11-18T09:04+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим может нанести удары дальнобойными ракетами не только по Курской области, заявили в газете Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Издание отметило, что Украина намерена сначала сосредоточиться на атаке российского приграничья, а также окрестностей Курской области."Однако оно (использование ВСУ дальнобойных ракет - прим. ред.) может распространиться (на другие территории России - прим. ред.)", - заключили авторы статьи. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ракетные удары, РОССИЯ
СМИ: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах "вглубь" России
WP: Киев может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь РФ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим может нанести удары дальнобойными ракетами не только по Курской области, заявили в газете Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Издание отметило, что Украина намерена сначала сосредоточиться на атаке российского приграничья, а также окрестностей Курской области.
"Однако оно (использование ВСУ дальнобойных ракет - прим. ред.) может распространиться (на другие территории России - прим. ред.)", - заключили авторы статьи.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России