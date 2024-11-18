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Ульянов прокомментировал решение Лондона и Парижа разрешить бить по России - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Ульянов прокомментировал решение Лондона и Парижа разрешить бить по России
Ульянов прокомментировал решение Лондона и Парижа разрешить бить по России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Ульянов прокомментировал решение Лондона и Парижа разрешить бить по России
Если Франция и Великобритания искренне заботятся о безопасности Европы, у них есть возможность пересмотреть свою позицию относительно разрешения Украине бить... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:04+0300
2024-11-18T09:19+0300
политика
россия
ракетные удары
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Если Франция и Великобритания искренне заботятся о безопасности Европы, у них есть возможность пересмотреть свою позицию относительно разрешения Украине бить вглубь российской территории. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."У них есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует европейская безопасность. Больше нет места примитивным политическим играм", - отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России. Франция и Великобритания также допустили удары по России со своим оружием дальнего радиуса действия.Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования украинскими вооруженными силами западного оружия, но решают, стоит ли им напрямую вмешиваться в украинский конфликт.Путин также ранее выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Россия прекратит огонь и согласится на переговоры после того, как украинские войска покинут новые российские регионы. Кроме того, Путин указал, что для мира необходимо, чтобы Киев отказался от намерений вступить в НАТО, провел демилитаризацию и денацификацию, а также принял нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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россия, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, ракетные удары
09:04 18.11.2024 (обновлено: 09:19 18.11.2024)
 
Ульянов прокомментировал решение Лондона и Парижа разрешить бить по России

Ульянов: Париж и Лондон ради безопасности могут изменить позицию по ударам по РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Если Франция и Великобритания искренне заботятся о безопасности Европы, у них есть возможность пересмотреть свою позицию относительно разрешения Украине бить вглубь российской территории. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"У них есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует европейская безопасность. Больше нет места примитивным политическим играм", - отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России. Франция и Великобритания также допустили удары по России со своим оружием дальнего радиуса действия.
Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования украинскими вооруженными силами западного оружия, но решают, стоит ли им напрямую вмешиваться в украинский конфликт.
Путин также ранее выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Россия прекратит огонь и согласится на переговоры после того, как украинские войска покинут новые российские регионы. Кроме того, Путин указал, что для мира необходимо, чтобы Киев отказался от намерений вступить в НАТО, провел демилитаризацию и денацификацию, а также принял нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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