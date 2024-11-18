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Картаполов раскрыл, как разрешение на удары вглубь РФ повлияет на ход СВО - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241118/udary-852881169.html
Картаполов раскрыл, как разрешение на удары вглубь РФ повлияет на ход СВО
Картаполов раскрыл, как разрешение на удары вглубь РФ повлияет на ход СВО - 18.11.2024, ПРАЙМ
Картаполов раскрыл, как разрешение на удары вглубь РФ повлияет на ход СВО
Разрешение киевскому режиму использовать поставленное Западом оружие для ударов "вглубь" России не повлияет на ход спецоперации на Украине, однако этот нюанс... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:54+0300
2024-11-18T09:58+0300
спецоперация на украине
россия
ракетные удары
всу
запад
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение киевскому режиму использовать поставленное Западом оружие для ударов "вглубь" России не повлияет на ход спецоперации на Украине, однако этот нюанс будет учтен, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.Депутат добавил, что российские средства ПВО обладают достаточной эффективностью, чтобы отражать атаки подобных ракет."Надо четко понимать, что это за средства дальнего поражения, они там делятся на ракеты воздушного базирования, те же самые Storm Shadow, SCALP и прочее. Как с ними бороться? Сделать так, чтобы самолеты не могли летать", - подчеркнул Картаполов, подтвердив, что российские военные продолжают активную работу по ликвидации любой возможности для запуска снарядов.При этом, признал парламентарий, американские ракеты ATACMS более сложно отслеживать, но это все равно возможно. Именно с этой целью ВС России будут превентивно отслеживать места их базирования. Картаполов предупредил об опасности попадания ракет по российским территориям, однако напомнил о заявлении российского президента Владимира Путина: "Ну а наш президент, верховный главнокомандующий, он уже сказал, что это будет означать для наших западных партнеров. Поэтому ждем его решения и команды, которые мы выполним".
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россия, ракетные удары, всу, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ракетные удары, ВСУ, ЗАПАД
09:54 18.11.2024 (обновлено: 09:58 18.11.2024)
 
Картаполов раскрыл, как разрешение на удары вглубь РФ повлияет на ход СВО

Картаполов: удары Киева по РФ не повлияют на ход СВО, но этот фактор будет учитываться

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение киевскому режиму использовать поставленное Западом оружие для ударов "вглубь" России не повлияет на ход спецоперации на Украине, однако этот нюанс будет учтен, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
Депутат добавил, что российские средства ПВО обладают достаточной эффективностью, чтобы отражать атаки подобных ракет.
"Надо четко понимать, что это за средства дальнего поражения, они там делятся на ракеты воздушного базирования, те же самые Storm Shadow, SCALP и прочее. Как с ними бороться? Сделать так, чтобы самолеты не могли летать", - подчеркнул Картаполов, подтвердив, что российские военные продолжают активную работу по ликвидации любой возможности для запуска снарядов.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
СМИ раскрыли, когда на самом деле США разрешили Киеву удары "вглубь" России
08:52
При этом, признал парламентарий, американские ракеты ATACMS более сложно отслеживать, но это все равно возможно. Именно с этой целью ВС России будут превентивно отслеживать места их базирования. Картаполов предупредил об опасности попадания ракет по российским территориям, однако напомнил о заявлении российского президента Владимира Путина: "Ну а наш президент, верховный главнокомандующий, он уже сказал, что это будет означать для наших западных партнеров. Поэтому ждем его решения и команды, которые мы выполним".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯракетные ударыВСУЗАПАД
 
 
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