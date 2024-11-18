Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241118/udary-852894373.html
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России
Разрешение действующего американского президента Джо Байдена и его администрации на удары ВСУ вглубь России не изменит ситуацию на поле боя. В рамках ответа на... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:39+0300
2024-11-18T16:39+0300
спецоперация на украине
вячеслав володин
украина
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение действующего американского президента Джо Байдена и его администрации на удары ВСУ вглубь России не изменит ситуацию на поле боя. В рамках ответа на атаки Россия может применить новые системы вооружения, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин отметил, что оружие, о котором идет речь, уже давно применяется украинской стороной в конфликте. "Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... А только усугубит судьбу Украины и её будущее", - написал Володин в Telegram-канале.При этом российские военные готовы пустить в ход совершенно новые системы, которые ранее не были применены в боях.
https://1prime.ru/20241118/vsu-852893705.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_50885f8c712dc2fffa0d8daeff4df491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вячеслав володин, украина, ракетные удары
Спецоперация на Украине, Вячеслав Володин, УКРАИНА, ракетные удары
16:39 18.11.2024
 
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России

Володин: разрешение Киеву на удары вглубь РФ только усугубит судьбу Украины

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение действующего американского президента Джо Байдена и его администрации на удары ВСУ вглубь России не изменит ситуацию на поле боя. В рамках ответа на атаки Россия может применить новые системы вооружения, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил, что оружие, о котором идет речь, уже давно применяется украинской стороной в конфликте. "Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... А только усугубит судьбу Украины и её будущее", - написал Володин в Telegram-канале.
При этом российские военные готовы пустить в ход совершенно новые системы, которые ранее не были применены в боях.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
На Украине испугались разлада в рядах ВСУ
16:19
 
Спецоперация на УкраинеВячеслав ВолодинУКРАИНАракетные удары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала