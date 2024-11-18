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Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России
Разрешение действующего американского президента Джо Байдена и его администрации на удары ВСУ вглубь России не изменит ситуацию на поле боя. В рамках ответа на... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:39+0300
2024-11-18T16:39+0300
2024-11-18T16:39+0300
спецоперация на украине
вячеслав володин
украина
ракетные удары
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение действующего американского президента Джо Байдена и его администрации на удары ВСУ вглубь России не изменит ситуацию на поле боя. В рамках ответа на атаки Россия может применить новые системы вооружения, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин отметил, что оружие, о котором идет речь, уже давно применяется украинской стороной в конфликте. "Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... А только усугубит судьбу Украины и её будущее", - написал Володин в Telegram-канале.При этом российские военные готовы пустить в ход совершенно новые системы, которые ранее не были применены в боях.
https://1prime.ru/20241118/vsu-852893705.html
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вячеслав володин, украина, ракетные удары
Спецоперация на Украине, Вячеслав Володин, УКРАИНА, ракетные удары
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России
Володин: разрешение Киеву на удары вглубь РФ только усугубит судьбу Украины
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение действующего американского президента Джо Байдена и его администрации на удары ВСУ вглубь России не изменит ситуацию на поле боя. В рамках ответа на атаки Россия может применить новые системы вооружения, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил, что оружие, о котором идет речь, уже давно применяется украинской стороной в конфликте. "Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... А только усугубит судьбу Украины и её будущее", - написал Володин в Telegram-канале.
При этом российские военные готовы пустить в ход совершенно новые системы, которые ранее не были применены в боях.
На Украине испугались разлада в рядах ВСУ