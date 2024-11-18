https://1prime.ru/20241118/udary-852894373.html

Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России

Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ

Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России

Разрешение действующего американского президента Джо Байдена и его администрации на удары ВСУ вглубь России не изменит ситуацию на поле боя. В рамках ответа на... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T16:39+0300

2024-11-18T16:39+0300

2024-11-18T16:39+0300

спецоперация на украине

вячеслав володин

украина

ракетные удары

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение действующего американского президента Джо Байдена и его администрации на удары ВСУ вглубь России не изменит ситуацию на поле боя. В рамках ответа на атаки Россия может применить новые системы вооружения, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин отметил, что оружие, о котором идет речь, уже давно применяется украинской стороной в конфликте. "Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... А только усугубит судьбу Украины и её будущее", - написал Володин в Telegram-канале.При этом российские военные готовы пустить в ход совершенно новые системы, которые ранее не были применены в боях.

https://1prime.ru/20241118/vsu-852893705.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вячеслав володин, украина, ракетные удары