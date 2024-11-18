Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241118/unizhenie-852882420.html
"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца
"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца
Действующий федеральный канцлер Германии унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:20+0300
2024-11-18T11:57+0300
политика
олаф шольц
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/78/841937800_0:0:5589:3144_1920x0_80_0_0_bbb19bd764ac59f65e05157a054f0c2f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер Германии унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным украинский вопрос, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Он элегантно макнул (Зеленского. — прим. ред.) после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался на нем принципа ни слова про Украину без Украины", — объяснил он.Дубинский отметил, что в релизах как ФРГ, так и России после телефонного разговора были указаны обсуждения завершения конфликта. Кроме того, своим поступком Шольц продемонстрировал неуважение к мнению Зеленского, просившего не звонить Владимиру Путину.
https://1prime.ru/20241118/provokatsiya-852881780.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/78/841937800_0:0:4969:3727_1920x0_80_0_0_5b4cb760e22d308c3a7dc28be2a665e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин
Политика, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Владимир Путин
10:20 18.11.2024 (обновлено: 11:57 18.11.2024)
 
"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца

Дубинский: Шольц обманул Зеленского в вопросе разговора с Путиным

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : European Union
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер Германии унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным украинский вопрос, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Он элегантно макнул (Зеленского. — прим. ред.) после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался на нем принципа ни слова про Украину без Украины", — объяснил он.
Дубинский отметил, что в релизах как ФРГ, так и России после телефонного разговора были указаны обсуждения завершения конфликта. Кроме того, своим поступком Шольц продемонстрировал неуважение к мнению Зеленского, просившего не звонить Владимиру Путину.
%Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Попытка спровоцировать": эксперт объяснил решение США по ударам вглубь РФ
10:05
 
ПолитикаОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала