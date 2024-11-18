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"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца
"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца
Действующий федеральный канцлер Германии унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:20+0300
2024-11-18T10:20+0300
2024-11-18T11:57+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер Германии унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным украинский вопрос, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Он элегантно макнул (Зеленского. — прим. ред.) после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался на нем принципа ни слова про Украину без Украины", — объяснил он.Дубинский отметил, что в релизах как ФРГ, так и России после телефонного разговора были указаны обсуждения завершения конфликта. Кроме того, своим поступком Шольц продемонстрировал неуважение к мнению Зеленского, просившего не звонить Владимиру Путину.
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олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин
Политика, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Дал оплеуху": на Украине заявили об унижении Зеленского со стороны Шольца
Дубинский: Шольц обманул Зеленского в вопросе разговора с Путиным
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер Германии унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным украинский вопрос, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Он элегантно макнул (Зеленского. — прим. ред.) после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался на нем принципа ни слова про Украину без Украины", — объяснил он.
Дубинский отметил, что в релизах как ФРГ, так и России после телефонного разговора были указаны обсуждения завершения конфликта. Кроме того, своим поступком Шольц продемонстрировал неуважение к мнению Зеленского, просившего не звонить Владимиру Путину.
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