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"Росатом": Россия продолжит поставлять обогащенный уран в другие страны - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Росатом": Россия продолжит поставлять обогащенный уран в другие страны
"Росатом": Россия продолжит поставлять обогащенный уран в другие страны - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Росатом": Россия продолжит поставлять обогащенный уран в другие страны
Поставки российского обогащенного урана в другие страны, кроме США, продолжатся без изменений, на согласованных с заказчиками условиях и с соблюдением... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:16+0300
2024-11-18T14:17+0300
энергетика
россия
росатом
уран
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского обогащенного урана в другие страны, кроме США, продолжатся без изменений, на согласованных с заказчиками условиях и с соблюдением требований национальных законодательств, заявил "Росатом". "Принятое во исполнение поручения президента Российской Федерации постановление правительства Российской Федерации о запрете поставок урана из РФ в США является ожидаемым симметричным ответом на действия американских властей, принявших в мае текущего года закон о запрете импорта российского урана, и находится исключительно в правовом поле. При этом постановлением предусмотрен особый порядок организации поставок российского урана на территорию США и американским заказчикам", - говорится в заявлении. "Реализация поставок российской урановой продукции в другие страны продолжится без изменений, на согласованных с заказчиками условиях и с соблюдением требований национальных законодательств", - подчеркивает "Росатом".
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россия, росатом, уран
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, уран
14:16 18.11.2024 (обновлено: 14:17 18.11.2024)
 
"Росатом": Россия продолжит поставлять обогащенный уран в другие страны

"Росатом": РФ продолжит поставлять обогащенный уран в другие страны, кроме США

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского обогащенного урана в другие страны, кроме США, продолжатся без изменений, на согласованных с заказчиками условиях и с соблюдением требований национальных законодательств, заявил "Росатом".
"Принятое во исполнение поручения президента Российской Федерации постановление правительства Российской Федерации о запрете поставок урана из РФ в США является ожидаемым симметричным ответом на действия американских властей, принявших в мае текущего года закон о запрете импорта российского урана, и находится исключительно в правовом поле. При этом постановлением предусмотрен особый порядок организации поставок российского урана на территорию США и американским заказчикам", - говорится в заявлении.
"Реализация поставок российской урановой продукции в другие страны продолжится без изменений, на согласованных с заказчиками условиях и с соблюдением требований национальных законодательств", - подчеркивает "Росатом".
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ЭнергетикаРОССИЯРосатомуран
 
 
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