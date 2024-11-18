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В России выросли продажи одного алкогольного напитка - 18.11.2024, ПРАЙМ
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В России выросли продажи одного алкогольного напитка
В России выросли продажи одного алкогольного напитка - 18.11.2024, ПРАЙМ
В России выросли продажи одного алкогольного напитка
Продажи игристых и шампанских вин в России в январе-октябре 2024 года выросли на 10,9% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T08:08+0300
2024-11-18T08:08+0300
алкоголь
россия
росалкогольтабакконтроль
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Продажи игристых и шампанских вин в России в январе-октябре 2024 года выросли на 10,9% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, продажи слабоалкогольной продукции снизились на 19,8%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, продажи игристых и шампанских вин в РФ за этот период составили 16,334 миллиона декалитров, слабоалкогольной продукции - 11,445 миллиона декалитров. В целом же продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились в отчетном периоде на 0,8%, до 184,164 миллиона декалитров. Ранее ведомство сообщило, что общее производство игристых вин и шампанских за январь-октябрь 2024 года увеличилось на 25% год к году - до 13,476 миллиона декалитров. За тот же период общее производство слабоалкогольной продукции снизилось на 47,5%, до 9,344 миллиона декалитров.
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алкоголь, россия, росалкогольтабакконтроль
алкоголь, РОССИЯ, Росалкогольтабакконтроль
08:08 18.11.2024
 
В России выросли продажи одного алкогольного напитка

Росалкогольтабакконтроль: продажи игристых вин в РФ за 10 месяцев выросли почти на 11%

Шампанское
Шампанское
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Продажи игристых и шампанских вин в России в январе-октябре 2024 года выросли на 10,9% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, продажи слабоалкогольной продукции снизились на 19,8%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, продажи игристых и шампанских вин в РФ за этот период составили 16,334 миллиона декалитров, слабоалкогольной продукции - 11,445 миллиона декалитров.
В целом же продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились в отчетном периоде на 0,8%, до 184,164 миллиона декалитров.
Ранее ведомство сообщило, что общее производство игристых вин и шампанских за январь-октябрь 2024 года увеличилось на 25% год к году - до 13,476 миллиона декалитров. За тот же период общее производство слабоалкогольной продукции снизилось на 47,5%, до 9,344 миллиона декалитров.
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алкогольРОССИЯРосалкогольтабакконтроль
 
 
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