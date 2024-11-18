https://1prime.ru/20241118/voyna-852882919.html
"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне
"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне - 18.11.2024, ПРАЙМ
"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне
Президент США Джо Байден рискует начать Третью мировую войну перед своим уходом с поста главы Белого дома. Таким мнением в социальной сети X поделился экс-судья | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:47+0300
2024-11-18T10:47+0300
2024-11-18T11:11+0300
политика
сша
война
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/20/840992082_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_5f5546ab2be184aa5a9f03b1332b4a67.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рискует начать Третью мировую войну перед своим уходом с поста главы Белого дома. Таким мнением в социальной сети X поделился экс-судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано."Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" — отметил он.По мнению Наполитано, подобные решения являются "красной линией" для Москвы, что будет означать прямое вмешательство стран НАТО в украинский кризис.Ранее Владимир Путин предупредил, что прямое вовлечение стран НАТО в конфликт в Украине изменит его характер и приведет к серьезным последствиям, поскольку Россия будет вынуждена принимать ответные меры.Газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по России. Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.
https://1prime.ru/20241118/rakety-852880218.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/20/840992082_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_45845cc1f01ae0f2499830c84df70822.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, война
"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне
Экс-судья Наполитано: Байден может начать третью мировую в течение двух месяцев
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден рискует начать Третью мировую войну перед своим уходом с поста главы Белого дома. Таким мнением в социальной сети X
поделился экс-судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
"Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" — отметил он.
По мнению Наполитано, подобные решения являются "красной линией" для Москвы, что будет означать прямое вмешательство стран НАТО в украинский кризис.
Ранее Владимир Путин предупредил, что прямое вовлечение стран НАТО в конфликт в Украине изменит его характер и приведет к серьезным последствиям, поскольку Россия будет вынуждена принимать ответные меры.
Газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по России. Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.
"Последний шаг". На Западе сделали страшный прогноз после решения Байдена