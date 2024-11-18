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"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне
"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне - 18.11.2024, ПРАЙМ
"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне
Президент США Джо Байден рискует начать Третью мировую войну перед своим уходом с поста главы Белого дома. Таким мнением в социальной сети X поделился экс-судья | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:47+0300
2024-11-18T11:11+0300
политика
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война
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рискует начать Третью мировую войну перед своим уходом с поста главы Белого дома. Таким мнением в социальной сети X поделился экс-судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано."Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" — отметил он.По мнению Наполитано, подобные решения являются "красной линией" для Москвы, что будет означать прямое вмешательство стран НАТО в украинский кризис.Ранее Владимир Путин предупредил, что прямое вовлечение стран НАТО в конфликт в Украине изменит его характер и приведет к серьезным последствиям, поскольку Россия будет вынуждена принимать ответные меры.Газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по России. Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.
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сша, война
Политика, США, война
10:47 18.11.2024 (обновлено: 11:11 18.11.2024)
 
"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне

Экс-судья Наполитано: Байден может начать третью мировую в течение двух месяцев

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рискует начать Третью мировую войну перед своим уходом с поста главы Белого дома. Таким мнением в социальной сети X поделился экс-судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
"Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" — отметил он.
По мнению Наполитано, подобные решения являются "красной линией" для Москвы, что будет означать прямое вмешательство стран НАТО в украинский кризис.
Ранее Владимир Путин предупредил, что прямое вовлечение стран НАТО в конфликт в Украине изменит его характер и приведет к серьезным последствиям, поскольку Россия будет вынуждена принимать ответные меры.
Газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по России. Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.
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