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"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне

"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне - 18.11.2024, ПРАЙМ

"За два месяца": в США предупредили о Третьей мировой войне

Президент США Джо Байден рискует начать Третью мировую войну перед своим уходом с поста главы Белого дома. Таким мнением в социальной сети X поделился экс-судья | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T10:47+0300

2024-11-18T10:47+0300

2024-11-18T11:11+0300

политика

сша

война

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рискует начать Третью мировую войну перед своим уходом с поста главы Белого дома. Таким мнением в социальной сети X поделился экс-судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано."Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" — отметил он.По мнению Наполитано, подобные решения являются "красной линией" для Москвы, что будет означать прямое вмешательство стран НАТО в украинский кризис.Ранее Владимир Путин предупредил, что прямое вовлечение стран НАТО в конфликт в Украине изменит его характер и приведет к серьезным последствиям, поскольку Россия будет вынуждена принимать ответные меры.Газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по России. Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.

https://1prime.ru/20241118/rakety-852880218.html

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сша, война