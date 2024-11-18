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Британия и Франция разрешили ВСУ бить только по Курской области, пишут СМИ
Британия и Франция разрешили ВСУ бить только по Курской области, пишут СМИ - 18.11.2024, ПРАЙМ
Британия и Франция разрешили ВСУ бить только по Курской области, пишут СМИ
Лондон и Париж позволили Киеву бить своим дальнобойным оружием по российской территории, но только по Курской области. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T22:29+0300
2024-11-18T22:29+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Лондон и Париж позволили Киеву бить своим дальнобойным оружием по российской территории, но только по Курской области. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских военно-политических кругах. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами. Издание Figaro утверждало, что Париж и Лондон якобы также разрешили Киеву бить по территории России путем применения их дальнобойных вооружений. Но позднее издание удалило данную информацию из статьи на своем сайте. "Великобритания и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть ограничения... Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
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великобритания, франция, поддержка украины, ракетные удары, storm shadow
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, поддержка Украины, ракетные удары, Storm Shadow
Британия и Франция разрешили ВСУ бить только по Курской области, пишут СМИ
"РБК-Украина": Лондон и Париж разрешили Киеву бить только по Курской области
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Лондон и Париж позволили Киеву бить своим дальнобойным оружием по российской территории, но только по Курской области. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских военно-политических кругах.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами. Издание Figaro утверждало, что Париж и Лондон якобы также разрешили Киеву бить по территории России путем применения их дальнобойных вооружений. Но позднее издание удалило данную информацию из статьи на своем сайте.
"Великобритания и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть ограничения... Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
В Госдепе США не подтвердили разрешение Киеву наносить удары вглубь России