Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховщики рассказали о выплатах иждивенцам погибшего на шахте в Кузбассе - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241118/vyplaty-852900620.html
Страховщики рассказали о выплатах иждивенцам погибшего на шахте в Кузбассе
Страховщики рассказали о выплатах иждивенцам погибшего на шахте в Кузбассе - 18.11.2024, ПРАЙМ
Страховщики рассказали о выплатах иждивенцам погибшего на шахте в Кузбассе
Иждивенцам погибшего на шахте "Таштагольская" в Кузбассе положены выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T20:25+0300
2024-11-18T20:26+0300
происшествия
россия
кузбасс
страховые выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/83585/87/835858705_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_d252e5f76175b0f76d28b17f4c107fe5.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Иждивенцам погибшего на шахте "Таштагольская" в Кузбассе положены выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) от "АльфаСтрахования", говорится в пресс-релизе Национального союза страховщиков ответственности (НССО). На шахте 16 ноября произошло обрушение кровли, под завалами находился один человек, его поисками занимались горноспасатели. СУСК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку, пояснив, что причиной обрушения стал горный удар. Деятельность предприятия была приостановлена на время спасательных работ. Позже стало известно об одном пострадавшем, ему оказана медпомощь. Позже МЧС России сообщило, что в шахте произошел повторный горный удар, из-за чего спасательные работы были приостановлены. Вскоре работы по поиску пропавшего горняка и разбору завалов были возобновлены. Затем появилась информация, что тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на шахте и поднято на поверхность. "Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона № 225-ФЗ, иждивенцам погибшего, а при их отсутствии - ближайшим родственникам положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)", – приводятся слова президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгения Уфимцева. Он добавил, что по данным автоматизированной информационной системы НССО (АИС НССО), ответственность владельца опасного объекта застрахована в АО "АльфаСтрахование". Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты. Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию следующие документы: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти, оригиналы документов, подтверждающих размер осуществленных расходов на погребение (при необходимости компенсации таких расходов). Размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 миллиона рублей. Дополнительно предоставляется компенсация фактических расходов на погребение в размере до 40 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20241116/shakhta-852861168.html
кузбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83585/87/835858705_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_26072d03008828778ad388f2e44db77f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кузбасс, страховые выплаты
Происшествия, РОССИЯ, КУЗБАСС, страховые выплаты
20:25 18.11.2024 (обновлено: 20:26 18.11.2024)
 
Страховщики рассказали о выплатах иждивенцам погибшего на шахте в Кузбассе

НССО: выплаты иждивенцам погибшего на "Таштагольской" сделает "АльфаСтрахование"

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДобыча угля в шахте
Добыча угля в шахте
© Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Иждивенцам погибшего на шахте "Таштагольская" в Кузбассе положены выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) от "АльфаСтрахования", говорится в пресс-релизе Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
На шахте 16 ноября произошло обрушение кровли, под завалами находился один человек, его поисками занимались горноспасатели. СУСК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку, пояснив, что причиной обрушения стал горный удар. Деятельность предприятия была приостановлена на время спасательных работ. Позже стало известно об одном пострадавшем, ему оказана медпомощь.
Позже МЧС России сообщило, что в шахте произошел повторный горный удар, из-за чего спасательные работы были приостановлены. Вскоре работы по поиску пропавшего горняка и разбору завалов были возобновлены. Затем появилась информация, что тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на шахте и поднято на поверхность.
"Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона № 225-ФЗ, иждивенцам погибшего, а при их отсутствии - ближайшим родственникам положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)", – приводятся слова президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгения Уфимцева.
Он добавил, что по данным автоматизированной информационной системы НССО (АИС НССО), ответственность владельца опасного объекта застрахована в АО "АльфаСтрахование". Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты.
Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию следующие документы: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти, оригиналы документов, подтверждающих размер осуществленных расходов на погребение (при необходимости компенсации таких расходов). Размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 миллиона рублей. Дополнительно предоставляется компенсация фактических расходов на погребение в размере до 40 тысяч рублей.
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля
16 ноября, 07:26
 
ПроисшествияРОССИЯКУЗБАССстраховые выплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала