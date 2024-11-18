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Страховщики рассказали о выплатах иждивенцам погибшего на шахте в Кузбассе

Страховщики рассказали о выплатах иждивенцам погибшего на шахте в Кузбассе - 18.11.2024, ПРАЙМ

Страховщики рассказали о выплатах иждивенцам погибшего на шахте в Кузбассе

Иждивенцам погибшего на шахте "Таштагольская" в Кузбассе положены выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T20:25+0300

2024-11-18T20:25+0300

2024-11-18T20:26+0300

происшествия

россия

кузбасс

страховые выплаты

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Иждивенцам погибшего на шахте "Таштагольская" в Кузбассе положены выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) от "АльфаСтрахования", говорится в пресс-релизе Национального союза страховщиков ответственности (НССО). На шахте 16 ноября произошло обрушение кровли, под завалами находился один человек, его поисками занимались горноспасатели. СУСК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку, пояснив, что причиной обрушения стал горный удар. Деятельность предприятия была приостановлена на время спасательных работ. Позже стало известно об одном пострадавшем, ему оказана медпомощь. Позже МЧС России сообщило, что в шахте произошел повторный горный удар, из-за чего спасательные работы были приостановлены. Вскоре работы по поиску пропавшего горняка и разбору завалов были возобновлены. Затем появилась информация, что тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на шахте и поднято на поверхность. "Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона № 225-ФЗ, иждивенцам погибшего, а при их отсутствии - ближайшим родственникам положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)", – приводятся слова президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгения Уфимцева. Он добавил, что по данным автоматизированной информационной системы НССО (АИС НССО), ответственность владельца опасного объекта застрахована в АО "АльфаСтрахование". Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты. Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию следующие документы: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти, оригиналы документов, подтверждающих размер осуществленных расходов на погребение (при необходимости компенсации таких расходов). Размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 миллиона рублей. Дополнительно предоставляется компенсация фактических расходов на погребение в размере до 40 тысяч рублей.

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россия, кузбасс, страховые выплаты