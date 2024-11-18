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Россия резко нарастила ввоз одного фрукта после майских холодов

Россия резко нарастила ввоз одного фрукта после майских холодов - 18.11.2024, ПРАЙМ

Россия резко нарастила ввоз одного фрукта после майских холодов

Россия резко нарастила импорт яблок из-за границы после майских холодов: в среднем основные поставщики увеличили экспорт в страну в 1,7 раза, а сильнее всего он | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:39+0300

2024-11-18T08:39+0300

2024-11-18T08:39+0300

фрукты

россия

импорт

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия резко нарастила импорт яблок из-за границы после майских холодов: в среднем основные поставщики увеличили экспорт в страну в 1,7 раза, а сильнее всего он вырос у Китая, Турции и ЮАР, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. В начале мая в России неожиданно похолодало, что привело к гибели более 1 миллиона гектаров посевов - это порядка 1,2% всей площади, однако подавляющая часть этих площадей была пересеяна, заявляла глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. На этом фоне прогноз сбора яблок в России был снижен до 1,5 миллиона тонн с 1,8 миллиона, но в начале сентября Минсельхоз повысил его до 1,6 миллиона тонн. При этом в прошлом году было собрано 1,7 миллиона тонн яблок. Россия, согласно доступным на текущий момент данным, с мая закупила у иностранных поставщиков 115 тысяч тонн яблок против 68,5 тысячи тонн в прошлом году. При этом сильнее всего вырос импорт яблок из Китая: за май-сентябрь он подскочил сразу в 3,8 раза - до рекордных с 2018 года 14,6 тысячи тонн. Поставки турецких яблок на российский рынок в мае-сентябре увеличились в 2,6 раза - до 22,5 тысячи тонн, а южноафриканских в этот период - в 2,3 раза, до 22,6 тысячи тонн. Более чем вдвое экспорт увеличили Аргентина и Бразилия, хотя объемы их продаж достаточно небольшие - 1,8 тысячи тонн (данные за май-август) и 177 тонн (май-октябрь) соответственно. Молдавия, один из традиционных крупнейших поставщиков на российский рынок, увеличила экспорт в 1,8 раза за май-июнь (более поздних данных пока нет) - до 16,1 тысячи тонн. Сербия за май-июль продала российским компаниям 12,6 тысячи тонн яблок против 8,5 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года. Наконец, из Казахстана за май-сентябрь было ввезено в 1,5 раза больше этого фрукта, чем год назад - 11,1 тысячи тонн. Но были и те страны, откуда Россия сократила закупки: это Узбекистан (-20% за май-июнь), Армения (-37% май-июль) и Азербайджан (-38%). При этом Баку по-прежнему остается одним из крупнейших поставщиков яблок в Россию - за май-август было ввезено 10,1 тысячи тонн этого фрукта. В целом за май-сентябрь поставки сократила и Грузия, однако в августе и сентябре, наоборот, поставки из этой страны резко выросли - почти в пять раз год к году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фрукты, россия, импорт