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Юань на Мосбирже продолжил рост в понедельник - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Юань на Мосбирже продолжил рост в понедельник
Юань на Мосбирже продолжил рост в понедельник - 18.11.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже продолжил рост в понедельник
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов понедельника растет на 4 копейки, рубль дешевеет третью торговую сессию кряду, следует из данных... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:16+0300
2024-11-18T12:16+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов понедельника растет на 4 копейки, рубль дешевеет третью торговую сессию кряду, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.02 мск растет на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,74 рубля. "Рост" денег в экономике будет давить на российскую валюту, но, с другой стороны, импортеры уже проплатили все свои предновогодние закупки, и теперь они уйдут отдыхать вплоть до февраля. Поэтому если мы не получим политических шоков, ослабление рубля будет очень и очень плавным", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На неделю с 18 по 22 ноября рубль останется под давлением из-за повышенного спроса на импорт в конце года и ограниченного предложения валюты. Поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период, но не факт, что экспортеры сильно увеличат продажи валютной выручки", - отмечает в свою очередь Владислав Антонов из BitRiver.
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курсы валют, юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, юань, Мосбиржа
12:16 18.11.2024
 
Юань на Мосбирже продолжил рост в понедельник

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в понедельник на 4 копейки

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов понедельника растет на 4 копейки, рубль дешевеет третью торговую сессию кряду, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.02 мск растет на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,74 рубля.
"Рост" денег в экономике будет давить на российскую валюту, но, с другой стороны, импортеры уже проплатили все свои предновогодние закупки, и теперь они уйдут отдыхать вплоть до февраля. Поэтому если мы не получим политических шоков, ослабление рубля будет очень и очень плавным", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"На неделю с 18 по 22 ноября рубль останется под давлением из-за повышенного спроса на импорт в конце года и ограниченного предложения валюты. Поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период, но не факт, что экспортеры сильно увеличат продажи валютной выручки", - отмечает в свою очередь Владислав Антонов из BitRiver.
% Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Юань открыл торги понедельника ростом
10:07
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютюаньМосбиржа
 
 
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