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Юань на Мосбирже продолжил рост в понедельник

Юань на Мосбирже продолжил рост в понедельник - 18.11.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже продолжил рост в понедельник

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов понедельника растет на 4 копейки, рубль дешевеет третью торговую сессию кряду, следует из данных... | 18.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-18T12:16+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов понедельника растет на 4 копейки, рубль дешевеет третью торговую сессию кряду, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.02 мск растет на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,74 рубля. "Рост" денег в экономике будет давить на российскую валюту, но, с другой стороны, импортеры уже проплатили все свои предновогодние закупки, и теперь они уйдут отдыхать вплоть до февраля. Поэтому если мы не получим политических шоков, ослабление рубля будет очень и очень плавным", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На неделю с 18 по 22 ноября рубль останется под давлением из-за повышенного спроса на импорт в конце года и ограниченного предложения валюты. Поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период, но не факт, что экспортеры сильно увеличат продажи валютной выручки", - отмечает в свою очередь Владислав Антонов из BitRiver.

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курсы валют, юань, мосбиржа