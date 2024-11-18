Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на предложения Эрдогана по заморозке конфликта на Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241118/zamorozka-852886376.html
Песков ответил на предложения Эрдогана по заморозке конфликта на Украине
Песков ответил на предложения Эрдогана по заморозке конфликта на Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на предложения Эрдогана по заморозке конфликта на Украине
Кремль не владеет информацией о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по заморозке украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:43+0300
2024-11-18T12:44+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_54e708d727f84d01e989861d12e6229e.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Кремль не владеет информацией о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по заморозке украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган намерен выступить на саммите G20 с инициативой по заморозке конфликта Киева и Москвы по линии фронта. Он также намерен добиться отсрочки вступления Украины в Североатлантический альянс как минимум на 10 лет, а также создания демилитаризованной зоны на востоке Донбасса."Нет, она (инициатива президента Турции - прим. ред.) не обсуждалась, и пока - мы тоже обратили внимание на эти публикации - но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь", - подчеркнул Песков, комментируя предложения Эрдогана.При этом, отметил пресс-секретарь российского президента, вариант заморозки конфликта по линии боевого столкновения "априори неприемлем для российской стороны". В связи с этим озвученные Владимиром Путиным ранее условия по урегулированию украинского конфликта остаются актуальными до сих пор.
https://1prime.ru/20241118/peskov-852886267.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d304b3cbbec2a6426e4e526b8f7eab9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
12:43 18.11.2024 (обновлено: 12:44 18.11.2024)
 
Песков ответил на предложения Эрдогана по заморозке конфликта на Украине

Песков: заморозка конфликта на Украине по линии столкновения неприемлема для РФ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Кремль не владеет информацией о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по заморозке украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган намерен выступить на саммите G20 с инициативой по заморозке конфликта Киева и Москвы по линии фронта. Он также намерен добиться отсрочки вступления Украины в Североатлантический альянс как минимум на 10 лет, а также создания демилитаризованной зоны на востоке Донбасса.
"Нет, она (инициатива президента Турции - прим. ред.) не обсуждалась, и пока - мы тоже обратили внимание на эти публикации - но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь", - подчеркнул Песков, комментируя предложения Эрдогана.
При этом, отметил пресс-секретарь российского президента, вариант заморозки конфликта по линии боевого столкновения "априори неприемлем для российской стороны". В связи с этим озвученные Владимиром Путиным ранее условия по урегулированию украинского конфликта остаются актуальными до сих пор.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
Уходящая администрация США будет продолжать провокации, заявил Песков
12:41
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала