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Песков ответил на предложения Эрдогана по заморозке конфликта на Украине

Песков ответил на предложения Эрдогана по заморозке конфликта на Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на предложения Эрдогана по заморозке конфликта на Украине

Кремль не владеет информацией о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по заморозке украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T12:43+0300

2024-11-18T12:43+0300

2024-11-18T12:44+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Кремль не владеет информацией о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по заморозке украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган намерен выступить на саммите G20 с инициативой по заморозке конфликта Киева и Москвы по линии фронта. Он также намерен добиться отсрочки вступления Украины в Североатлантический альянс как минимум на 10 лет, а также создания демилитаризованной зоны на востоке Донбасса."Нет, она (инициатива президента Турции - прим. ред.) не обсуждалась, и пока - мы тоже обратили внимание на эти публикации - но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь", - подчеркнул Песков, комментируя предложения Эрдогана.При этом, отметил пресс-секретарь российского президента, вариант заморозки конфликта по линии боевого столкновения "априори неприемлем для российской стороны". В связи с этим озвученные Владимиром Путиным ранее условия по урегулированию украинского конфликта остаются актуальными до сих пор.

https://1prime.ru/20241118/peskov-852886267.html

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дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган