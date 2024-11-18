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"Бизнес на крови". Депутат Верховной рады раскрыл, чем промышляет Зеленский
"Бизнес на крови". Депутат Верховной рады раскрыл, чем промышляет Зеленский - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Бизнес на крови". Депутат Верховной рады раскрыл, чем промышляет Зеленский
Аппарат Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК). Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:06+0300
2024-11-18T12:06+0300
2024-11-18T12:06+0300
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Аппарат Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК). Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире телеканала "БелТА".По словам парламентария, жизнь на Украине возможна только в случае наличия средств для откупа от военкоматов. Рядовому украинцу такая услуга обойдется в 30 тысяч долларов, подчеркнул Дмитрук."Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови", — заявил депутат.На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, который требует обновления данных военкомата каждым призывником в течение 60 дней. Повестка будет считаться врученной даже без личного уведомления.
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украина, владимир зеленский, бизнес
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Бизнес
"Бизнес на крови". Депутат Верховной рады раскрыл, чем промышляет Зеленский
Депутат Рады: ТЦК приносят Зеленскому до четырех миллиардов долларов в год
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Аппарат Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК). Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире телеканала "БелТА".
По словам парламентария, жизнь на Украине возможна только в случае наличия средств для откупа от военкоматов. Рядовому украинцу такая услуга обойдется в 30 тысяч долларов, подчеркнул Дмитрук.
"Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови", — заявил депутат.
На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, который требует обновления данных военкомата каждым призывником в течение 60 дней. Повестка будет считаться врученной даже без личного уведомления.
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