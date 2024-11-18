https://1prime.ru/20241118/zelenskiy-852885007.html

"Бизнес на крови". Депутат Верховной рады раскрыл, чем промышляет Зеленский

"Бизнес на крови". Депутат Верховной рады раскрыл, чем промышляет Зеленский - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Бизнес на крови". Депутат Верховной рады раскрыл, чем промышляет Зеленский

Аппарат Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК). Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T12:06+0300

2024-11-18T12:06+0300

2024-11-18T12:06+0300

украина

владимир зеленский

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6c648c4f7a923f21ed3126fe74f661a7.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Аппарат Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК). Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире телеканала "БелТА".По словам парламентария, жизнь на Украине возможна только в случае наличия средств для откупа от военкоматов. Рядовому украинцу такая услуга обойдется в 30 тысяч долларов, подчеркнул Дмитрук."Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови", — заявил депутат.На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, который требует обновления данных военкомата каждым призывником в течение 60 дней. Повестка будет считаться врученной даже без личного уведомления.

https://1prime.ru/20241118/reshenie-852883646.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, бизнес