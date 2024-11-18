https://1prime.ru/20241118/zelenskiy-852889232.html
"Валяет дурака": Медведчук объяснил, как Зеленский хочет обмануть Трампа
"Валяет дурака": Медведчук объяснил, как Зеленский хочет обмануть Трампа - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Валяет дурака": Медведчук объяснил, как Зеленский хочет обмануть Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает "валять дурака" с надеждой на то, что новый американский президент Дональд Трамп этого не заметит, считает... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:13+0300
2024-11-18T14:13+0300
2024-11-18T14:13+0300
политика
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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает "валять дурака" с надеждой на то, что новый американский президент Дональд Трамп этого не заметит, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чем не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно валяет дурака. Казалось бы, глупо, ан нет, Зеленский валяет дурака с самого начала...", - объяснил Медведчук, добавив, что Зеленский часто был уличен в обмане и невыполнении своих обещаний. Теперь же он надеется на то, что Трамп "за океаном" не заметит его действий.При этом, добавил политик, киевский глава намерен и дальше диктовать свои условия западным союзникам. Зеленский, по словам Медведчука, убежден в своем превосходстве над новым главой Белого дома и его командой. Однако его некомпетентность и инфантилизм станут сразу видны всему миру, когда между главами государств начнется многосторонний диалог по украинскому вопросу.
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владимир зеленский, дональд трамп
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Валяет дурака": Медведчук объяснил, как Зеленский хочет обмануть Трампа
Медведчук: Зеленский продолжает "валять дурака" и надеется, что Трамп этого не заметит
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает "валять дурака" с надеждой на то, что новый американский президент Дональд Трамп этого не заметит, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чем не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно валяет дурака. Казалось бы, глупо, ан нет, Зеленский валяет дурака с самого начала...", - объяснил Медведчук, добавив, что Зеленский часто был уличен в обмане и невыполнении своих обещаний. Теперь же он надеется на то, что Трамп "за океаном" не заметит его действий.
При этом, добавил политик, киевский глава намерен и дальше диктовать свои условия западным союзникам. Зеленский, по словам Медведчука, убежден в своем превосходстве над новым главой Белого дома и его командой. Однако его некомпетентность и инфантилизм станут сразу видны всему миру, когда между главами государств начнется многосторонний диалог по украинскому вопросу.
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