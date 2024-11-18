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Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд
Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд - 18.11.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд
Стоимость золота растет почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:53+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,1 доллара, или на 1,76%, до 2 615,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,91%, до 31,317 доллара за унцию. За две предыдущие недели золото подешевело на 6,6%. В то же время аналитики Goldman Sachs Group, как сообщает агентство Блумберг, подтвердили прогноз роста стоимости драгоценного металла до трех тысяч долларов за тройскую унцию к концу следующего года. Влияние на показатель оказывает понижение ставки Федрезерва США и продолжение покупок золота мировыми центробанками. Эксперты также отметили, что недавнее снижение цены на золото является "привлекательной отправной точкой для покупки металла".
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торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа comex
Экономика, Торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа Comex
Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд
Золото дорожает почти на 2% после снижения по итогам двух недель подряд
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,1 доллара, или на 1,76%, до 2 615,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,91%, до 31,317 доллара за унцию.
За две предыдущие недели золото подешевело на 6,6%.
В то же время аналитики Goldman Sachs Group, как сообщает агентство Блумберг, подтвердили прогноз роста стоимости драгоценного металла до трех тысяч долларов за тройскую унцию к концу следующего года. Влияние на показатель оказывает понижение ставки Федрезерва США и продолжение покупок золота мировыми центробанками.
Эксперты также отметили, что недавнее снижение цены на золото является "привлекательной отправной точкой для покупки металла".
Эксперт объяснил, когда начнет дорожать золото