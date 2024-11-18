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Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд

Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд - 18.11.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд

Стоимость золота растет почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T18:53+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,1 доллара, или на 1,76%, до 2 615,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,91%, до 31,317 доллара за унцию. За две предыдущие недели золото подешевело на 6,6%. В то же время аналитики Goldman Sachs Group, как сообщает агентство Блумберг, подтвердили прогноз роста стоимости драгоценного металла до трех тысяч долларов за тройскую унцию к концу следующего года. Влияние на показатель оказывает понижение ставки Федрезерва США и продолжение покупок золота мировыми центробанками. Эксперты также отметили, что недавнее снижение цены на золото является "привлекательной отправной точкой для покупки металла".

https://1prime.ru/20241114/zoloto-852829182.html

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торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа comex