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Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд - 18.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241118/zoloto-852898929.html
Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд
Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд - 18.11.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд
Стоимость золота растет почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:53+0300
2024-11-18T18:53+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,1 доллара, или на 1,76%, до 2 615,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,91%, до 31,317 доллара за унцию. За две предыдущие недели золото подешевело на 6,6%. В то же время аналитики Goldman Sachs Group, как сообщает агентство Блумберг, подтвердили прогноз роста стоимости драгоценного металла до трех тысяч долларов за тройскую унцию к концу следующего года. Влияние на показатель оказывает понижение ставки Федрезерва США и продолжение покупок золота мировыми центробанками. Эксперты также отметили, что недавнее снижение цены на золото является "привлекательной отправной точкой для покупки металла".
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торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа comex
Экономика, Торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, биржа Comex
18:53 18.11.2024
 
Золото дорожает после снижения по итогам двух недель подряд

Золото дорожает почти на 2% после снижения по итогам двух недель подряд

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,1 доллара, или на 1,76%, до 2 615,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,91%, до 31,317 доллара за унцию.
За две предыдущие недели золото подешевело на 6,6%.
В то же время аналитики Goldman Sachs Group, как сообщает агентство Блумберг, подтвердили прогноз роста стоимости драгоценного металла до трех тысяч долларов за тройскую унцию к концу следующего года. Влияние на показатель оказывает понижение ставки Федрезерва США и продолжение покупок золота мировыми центробанками.
Эксперты также отметили, что недавнее снижение цены на золото является "привлекательной отправной точкой для покупки металла".
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ЭкономикаТоргибиржевые цены на золотофьючерсы на золотобиржа Comex
 
 
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