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"Аэрофлот" планирует выпустить свое веб-приложение - 19.11.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" планирует выпустить свое веб-приложение
"Аэрофлот" планирует выпустить свое веб-приложение - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует выпустить свое веб-приложение
"Аэрофлот" планирует выпустить веб-приложение в конце января - начале февраля следующего года, рассказал замглавы компании Антон Мацкевич в рамках "Транспортной | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:55+0300
2024-11-19T17:55+0300
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует выпустить веб-приложение в конце января - начале февраля следующего года, рассказал замглавы компании Антон Мацкевич в рамках "Транспортной недели 2024". "И все кто скачает PWA, - я думаю что это будет конец января, начало февраля следующего года - будут фактически увязаны со своим кабинетом "Аэрофлот-бонус", оплатой милями и так далее", — сказал он. Веб-приложение (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) можно установить на смартфон любой платформы: как Android, так и на IOS.
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россия, аэрофлот
РОССИЯ, Аэрофлот
17:55 19.11.2024
 
"Аэрофлот" планирует выпустить свое веб-приложение

"Аэрофлот" планирует выпустить своё веб-приложение в январе-феврале

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует выпустить веб-приложение в конце января - начале февраля следующего года, рассказал замглавы компании Антон Мацкевич в рамках "Транспортной недели 2024".
"И все кто скачает PWA, - я думаю что это будет конец января, начало февраля следующего года - будут фактически увязаны со своим кабинетом "Аэрофлот-бонус", оплатой милями и так далее", — сказал он.
Веб-приложение (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) можно установить на смартфон любой платформы: как Android, так и на IOS.
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