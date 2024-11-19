https://1prime.ru/20241119/aeroflot-852924095.html

"Аэрофлот" планирует выпустить свое веб-приложение

"Аэрофлот" планирует выпустить свое веб-приложение - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" планирует выпустить свое веб-приложение

"Аэрофлот" планирует выпустить веб-приложение в конце января - начале февраля следующего года, рассказал замглавы компании Антон Мацкевич в рамках "Транспортной | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:55+0300

2024-11-19T17:55+0300

2024-11-19T17:55+0300

россия

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует выпустить веб-приложение в конце января - начале февраля следующего года, рассказал замглавы компании Антон Мацкевич в рамках "Транспортной недели 2024". "И все кто скачает PWA, - я думаю что это будет конец января, начало февраля следующего года - будут фактически увязаны со своим кабинетом "Аэрофлот-бонус", оплатой милями и так далее", — сказал он. Веб-приложение (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) можно установить на смартфон любой платформы: как Android, так и на IOS.

https://1prime.ru/20241115/aeroflot-852852391.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аэрофлот