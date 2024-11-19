https://1prime.ru/20241119/almazy-852917305.html

Российские алмазодобытчики увеличат сбыт в ОАЭ и Израиль, считает эксперт

Российские алмазодобытчики увеличат сбыт в ОАЭ и Израиль, считает эксперт - 19.11.2024, ПРАЙМ

Российские алмазодобытчики увеличат сбыт в ОАЭ и Израиль, считает эксперт

Российские производители алмазов будет расширять рынки сбыта своей продукции, в частности в ОАЭ и Израиль, на фоне сократившегося объема поставок в Индию, такое | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T15:24+0300

2024-11-19T15:24+0300

2024-11-19T15:24+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские производители алмазов будет расширять рынки сбыта своей продукции, в частности в ОАЭ и Израиль, на фоне сократившегося объема поставок в Индию, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Индия в сентябре ввезла из России алмазов на 1,49 миллиона долларов, что в 75 раз меньше, чем показатель годом ранее. Всего за девять месяцев этого года закупки индийскими компаниями этих драгоценных камней из России сократились в 1,8 раза, до 557,7 миллиона долларов, следует из данных министерства торговли и промышленности страны. "В сложившихся условиях можно ожидать стремления отечественных поставщиков расширить сбыт в ОАЭ и Израиль, правда, заменить Индию они полностью не смогут", - прокомментировал показатели импорта алмазов в Индию из РФ эксперт. По его мнению, падение объемов ввоза драгоценных камней обусловлено обвалом спроса на них со стороны гранильных предприятий, столкнувшихся со стагнацией экспорта из-за слабого спроса на них в США, Европе и Китае и сильного предложения искусственных камней. Кроме того, Хазанов не исключил влияния санкций "Большой семерки", приведших к сокращению закупок обработанных в Индии алмазов под предлогом их "политической токсичности". Евросоюз в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В апреле представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене.

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россия, российские алмазы, экспорт, оаэ, израиль