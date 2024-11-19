https://1prime.ru/20241119/alyuminiy-852926451.html

В ЦСР ожидают подорожания российского алюминия

В ЦСР ожидают подорожания российского алюминия - 19.11.2024, ПРАЙМ

В ЦСР ожидают подорожания российского алюминия

Цена на российский алюминий будет расти в среднем на 3,1% в годовом выражении - до 2649 долларов в 2030 году на фоне высокого спроса в автомобилестроении,... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T19:14+0300

2024-11-19T19:14+0300

2024-11-19T19:14+0300

экономика

россия

цср

алюминий

цены на алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_c9cc9ec8346d3c82c1621f51769628a1.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Цена на российский алюминий будет расти в среднем на 3,1% в годовом выражении - до 2649 долларов в 2030 году на фоне высокого спроса в автомобилестроении, возобновляемой энергетике и инфраструктурных проектах, следует из презентации Центра стратегических разработок (ЦСР), с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно данным презентации, совокупный среднегодовой темп роста цен на российский необработанный алюминий к 2030 году составит примерно 3,1%. Ожидается, что среднегодовая стоимость крылатого металла может увеличиться с 2203 долларов за тонну в текущем году до 2649 долларов в 2030 году. В ЦСР прогнозируют, что к 2025 году средняя стоимость крылатого металла составит 2287 долларов за тонну. "В перспективе в 2025-2030 годов ожидается рост цен (на алюминий - ред.) в связи с развитием отрасли автомобилестроения, в том числе электромобилей и возобновляемой энергетики в Китае, а также потенциала электромобилестроения в Турции", - говорится в прогнозе развития экспорта металлургической отрасли на железнодорожном транспорте. Реализация крупных инфраструктурных проектов в США, в том числе в автодорожной, энергетической сферах, будет дополнительным фактором увеличивающим спрос, добавляют в исследовании. Отмечается, что совокупный среднегодовой темп роста цен на российскую продукцию черной металлургии составит около 2,9%. В ЦСР прогнозируют рост цен в связи с увеличением мирового спроса, прежде всего со стороны строительного сектора, и повышением доли в российском экспорте металлопродукции высоких переделов. Так, к 2030 году среднегодовая стоимость стального проката может составить 815 долларов за тонну, чугуна - 470 долларов за тонну, полуфабрикатов из черных металлов - 569 долларов за тонну. Кроме того, в ЦСР ожидают совокупный среднегодовой темп роста цен на российскую руду на уровне 3,5%. Плавное снижение цен связано с увеличением мирового предложения, прежде всего со стороны Австралии и Бразилии, и снижением спроса Китая из-за увеличения вторичной переработки стали и возможным замедлением экономического роста, следует из презентации. К 2030 году средняя цена на российскую руду прогнозируется на уровне 78 долларов за тонну.

https://1prime.ru/20241118/alyuminiy-852901179.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цср, алюминий, цены на алюминий