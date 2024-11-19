https://1prime.ru/20241119/arenda-852888691.html

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется аренда дома на Новый год

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется аренда дома на Новый год - 19.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется аренда дома на Новый год

Сильнее всего число бронирований увеличилось в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Адыгее. Об этом рассказали аналитики российского сервиса... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T09:00+0300

2024-11-19T09:00+0300

2024-11-19T09:00+0300

аренда жилья

новый год

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сильнее всего число бронирований увеличилось в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Адыгее. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру и финтех-компании ЮMoney. Россияне, которые собираются в новогодние путешествия, еще в октябре начали бронировать отели, апартаменты или дома и покупать билеты на транспорт. По данным ЮKassa, в последние годы россияне предпочитают даже новогодние праздники проводить недалеко от дома. Средний чек почти при этом снизился на 59 процентов, до 667 рублей. "Снижение среднего чека аналитики объясняют тем, что популярностью пользуются поездки в область", — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова. По данным аналитиков Суточно.ру, cредняя стоимость аренды домов на эти новогодние каникулы в целом по России составляет 15 990 рублей за сутки. По сравнению с прошлым годом прирост составил всего 2%. "Люди уже довольно активно бронируют дома на Новый год. Средняя длительность аренды составляет трое суток. Самые популярные даты – 30 и 31 декабря", – отметил Айрат Мусин, руководитель отдела аналитики Суточно.ру. Наибольшее число бронирований приходится на Московскую и Ленинградскую области, а также на Карелию. Также в десятку наиболее востребованных регионов входят Краснодарский и Ставропольский край, Ярославская, Владимирская, Кемеровская области, Карачаево-Черкесия и Адыгея. Средняя стоимость дома в Подмосковье на эти праздники составляет 23 640 рублей за сутки. Это на 4% больше, чем год назад. В Кемеровской области ставка составляет 20 280 рублей (–10%), в Ленинградской области – 18 670 рублей (+24%), во Владимирской области – 18 650 рублей (+6%), в Ярославской области – 17 730 рублей (+4%), в Краснодарском крае – 14 940 рублей (–11%), в Карачаево-Черкесии – 14 910 рублей (+3%), в Карелии – 14 600 рублей (+3%), в Адыгее – 11 960 рублей (+7%), в Ставропольском крае – 8 360 рублей (+23%).

https://1prime.ru/20240817/arenda-850948644.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аренда жилья, новый год