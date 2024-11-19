https://1prime.ru/20241119/ataka-852918623.html

"Это атака США". На Западе прокомментировали ракетные удары ВСУ по России

"Это атака США". На Западе прокомментировали ракетные удары ВСУ по России - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Это атака США". На Западе прокомментировали ракетные удары ВСУ по России

Применение Киевом американских ракет ATACMS является атакой США на Россию, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен. Данное... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T15:56+0300

2024-11-19T15:56+0300

2024-11-19T15:56+0300

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Применение Киевом американских ракет ATACMS является атакой США на Россию, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен. Данное мнение он выразил в своем блоге на Substack.Он отметил, что использование указанных выше ракет дальнего радиуса действия полностью "зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники". "Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира", — заявил Дисен.Эксперт напомнил, что российские власти предупредили страны Запада, что Москва даст ответ на применение Киевом американских ракет.Во вторник Минобороны РФ сообщило, что украинские войска минувшей ночью ударили шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами. Издание Figaro утверждало, что Париж и Лондон якобы также разрешили Киеву бить по территории России путем применения их дальнобойных вооружений. Но позднее издание удалило данную информацию из статьи на своем сайте.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз

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сша, запад, россия, украина, ракетные удары, ракеты atacms