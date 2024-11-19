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Хуситы заявили о новой атаке на судно в Красном море
Хуситы заявили о новой атаке на судно в Красном море - 19.11.2024, ПРАЙМ
Хуситы заявили о новой атаке на судно в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой атаке на судно в Красном море. Об этом сказано в сообщении | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T19:43+0300
2024-11-19T19:43+0300
2024-11-19T20:02+0300
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ДОХА, 19 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой атаке на судно в Красном море. Об этом сказано в сообщении официального представителя военных сил хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-каналеПо его словам, атака на судно Anadolu S была совершена с применением баллистических и корабельных ракет в знак протеста "против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления". При этом "удар был точным и прямым". Сариа добавил, что судно подверглось атаке из-за того, что не отреагировало на предупреждения военно-морских сил, и потому, что владеющая им фирма нарушила решение о запрете захода в порты Израиля. Представитель военных сил хуситов отметил, что они продолжают проводить военно-морскую блокаду Израиля и наносят удары по всем кораблям, связанным, направляющимся или имеющими с ним дело. Эти операции не прекратятся, пока агрессия против сектора Газа не прекратится, и не будет снята его блокада, добавил он. Хуситы с октября прошлого года блокируют проход связанных с Израилем коммерческих судов по Красному и Аравийскому морям. Кроме того, они не раз атаковали суда в Индийском океане.
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израиль, красное море, судоходство, хуситы
Политика, ИЗРАИЛЬ, КРАСНОЕ МОРЕ, судоходство, хуситы
Хуситы заявили о новой атаке на судно в Красном море
Хуситы заявили об атаке на судно Anadolu S в Красном море
ДОХА, 19 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой атаке на судно в Красном море. Об этом сказано в сообщении официального представителя военных сил хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале
По его словам, атака на судно Anadolu S была совершена с применением баллистических и корабельных ракет в знак протеста "против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления". При этом "удар был точным и прямым".
Сариа добавил, что судно подверглось атаке из-за того, что не отреагировало на предупреждения военно-морских сил, и потому, что владеющая им фирма нарушила решение о запрете захода в порты Израиля.
Представитель военных сил хуситов отметил, что они продолжают проводить военно-морскую блокаду Израиля и наносят удары по всем кораблям, связанным, направляющимся или имеющими с ним дело. Эти операции не прекратятся, пока агрессия против сектора Газа не прекратится, и не будет снята его блокада, добавил он.
Хуситы с октября прошлого года блокируют проход связанных с Израилем коммерческих судов по Красному и Аравийскому морям. Кроме того, они не раз атаковали суда в Индийском океане.
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