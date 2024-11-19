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СМИ: во Франции при кибератаке на Auchan украли данные полумиллиона человек
СМИ: во Франции при кибератаке на Auchan украли данные полумиллиона человек - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: во Франции при кибератаке на Auchan украли данные полумиллиона человек
Более полумиллиона покупателей во Франции были затронуты кибератакой на ритейлер Auchan, в ходе которой злоумышленники украли часть личных данных, сообщил во... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T23:25+0300
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ПАРИЖ, 19 ноя – ПРАЙМ. Более полумиллиона покупателей во Франции были затронуты кибератакой на ритейлер Auchan, в ходе которой злоумышленники украли часть личных данных, сообщил во вторник телеканал CNews со ссылкой на представителя компании. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что данные сотни тысяч покупателей Auchan во Франции были украдены при кибератаке. Это не коснулось паролей от личного кабинета и банковских реквизитов. "Более 500 тысяч клиентов… были затронуты кибератакой против дистрибьютера (со штаб-квартирой в – ред.) департаменте Нор. Часть их персональных данных была украдена", - говорится в сообщении телеканала. В ноябре Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2389 сотрудников во Франции. При этом компания планирует смягчить удар от увольнений путем поддержки затронутых сотрудников, их переобучения, предоставления отпуска в связи с переводом на другую работу и реализации программы добровольного увольнения. Как писало издание Monde, решение сократить персонал Auchan во Франции связано с возможными планами ритейлера покинуть российский рынок. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи", отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее. В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
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СМИ: во Франции при кибератаке на Auchan украли данные полумиллиона человек
CNews: во Франции при кибератаке на Auchan украли данные более 500 тыс клиентов
ПАРИЖ, 19 ноя – ПРАЙМ. Более полумиллиона покупателей во Франции были затронуты кибератакой на ритейлер Auchan, в ходе которой злоумышленники украли часть личных данных, сообщил во вторник телеканал CNews со ссылкой на представителя компании.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что данные сотни тысяч покупателей Auchan во Франции были украдены при кибератаке. Это не коснулось паролей от личного кабинета и банковских реквизитов.
"Более 500 тысяч клиентов… были затронуты кибератакой против дистрибьютера (со штаб-квартирой в – ред.) департаменте Нор. Часть их персональных данных была украдена", - говорится в сообщении телеканала.
В ноябре Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2389 сотрудников во Франции. При этом компания планирует смягчить удар от увольнений путем поддержки затронутых сотрудников, их переобучения, предоставления отпуска в связи с переводом на другую работу и реализации программы добровольного увольнения. Как писало издание Monde, решение сократить персонал Auchan во Франции связано с возможными планами ритейлера покинуть российский рынок.
Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи", отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее.
В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
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