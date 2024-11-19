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Во Франции украли данные сотен тысяч покупателей Auchan, сообщили СМИ
Во Франции украли данные сотен тысяч покупателей Auchan, сообщили СМИ - 19.11.2024, ПРАЙМ
Во Франции украли данные сотен тысяч покупателей Auchan, сообщили СМИ
Данные сотен тысяч покупателей ритейлера Auchan во Франции были украдены в ходе информационной атаки, сообщил телеканал BFMTV. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:40+0300
2024-11-19T15:40+0300
2024-11-19T15:41+0300
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ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Данные сотен тысяч покупателей ритейлера Auchan во Франции были украдены в ходе информационной атаки, сообщил телеканал BFMTV. "Auchan подвергся информационной атаке, затронуты данные нескольких сотен тысяч клиентов. Среди них - фамилия, имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, а также номер телефона, карты лояльности, размер бонуса лояльности и состав семьи, если он был указан", - сказано в сообщении. Как отметил ритейлер, пароль от личного кабинета и информация банковских карт не была украдена. В Auchan при этом предупредили, что полученная хакерами информация повышает риск мошенничества. Злоумышленники могут направить клиентам крайне правдоподобные письма с использованием личной информации и таким образом выманить банковские данные. В ноябре Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2389 сотрудников во Франции. При этом компания планирует смягчить удар от увольнений путем поддержки затронутых сотрудников, их переобучения, предоставления отпуска в связи с переводом на другую работу и реализации программы добровольного увольнения. Как писало издание Monde, решение сократить персонал Auchan во Франции связано с возможными планами ритейлера покинуть российский рынок. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее. В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
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auchan, франция, персональные данные, хакеры
Происшествия, Auchan, ФРАНЦИЯ, персональные данные, хакеры
Во Франции украли данные сотен тысяч покупателей Auchan, сообщили СМИ
BFMTV: во Франции при кибератаке украли данные сотен тысяч покупателей Auchan
ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Данные сотен тысяч покупателей ритейлера Auchan во Франции были украдены в ходе информационной атаки, сообщил телеканал BFMTV.
"Auchan подвергся информационной атаке, затронуты данные нескольких сотен тысяч клиентов. Среди них - фамилия, имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, а также номер телефона, карты лояльности, размер бонуса лояльности и состав семьи, если он был указан", - сказано в сообщении.
Как отметил ритейлер, пароль от личного кабинета и информация банковских карт не была украдена. В Auchan при этом предупредили, что полученная хакерами информация повышает риск мошенничества. Злоумышленники могут направить клиентам крайне правдоподобные письма с использованием личной информации и таким образом выманить банковские данные.
В ноябре Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2389 сотрудников во Франции. При этом компания планирует смягчить удар от увольнений путем поддержки затронутых сотрудников, их переобучения, предоставления отпуска в связи с переводом на другую работу и реализации программы добровольного увольнения. Как писало издание Monde, решение сократить персонал Auchan во Франции связано с возможными планами ритейлера покинуть российский рынок.
Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее.
В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
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