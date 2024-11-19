https://1prime.ru/20241119/avtovaz-852911692.html
"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет
"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет - 19.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает возможность в течение 6 лет выйти на объемы производства до 700 тысяч автомобилей в год, сообщил министр... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:09+0300
2024-11-19T13:09+0300
2024-11-19T13:09+0300
автоваз
антон алиханов
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/28/842772852_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_0da6e4e82da92f850cbd77ae9da16649.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает возможность в течение 6 лет выйти на объемы производства до 700 тысяч автомобилей в год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Планы - в течение шести лет выйти на уровень 700 тысяч в год, а может быть, и больше в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка", - сказал он в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации, говоря о производственных планах "АвтоВАЗа".
https://1prime.ru/20241119/ipoteka-852911479.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/28/842772852_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_e658e347f1069de8c9f2c1b20df19185.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, антон алиханов
"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет
Алиханов: "АвтоВАЗ" за 6 лет планирует выйти на объемы до 700 тысяч авто в год
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает возможность в течение 6 лет выйти на объемы производства до 700 тысяч автомобилей в год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Планы - в течение шести лет выйти на уровень 700 тысяч в год, а может быть, и больше в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка", - сказал он в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации, говоря о производственных планах "АвтоВАЗа".
Ипотека в России сейчас мало кому доступна, заявила Набиуллина