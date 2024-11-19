https://1prime.ru/20241119/avtovaz-852911692.html

"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет

"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет - 19.11.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает возможность в течение 6 лет выйти на объемы производства до 700 тысяч автомобилей в год, сообщил министр... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T13:09+0300

2024-11-19T13:09+0300

2024-11-19T13:09+0300

автоваз

антон алиханов

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает возможность в течение 6 лет выйти на объемы производства до 700 тысяч автомобилей в год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Планы - в течение шести лет выйти на уровень 700 тысяч в год, а может быть, и больше в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка", - сказал он в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации, говоря о производственных планах "АвтоВАЗа".

https://1prime.ru/20241119/ipoteka-852911479.html

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автоваз, антон алиханов