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"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет - 19.11.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет
"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет - 19.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает возможность в течение 6 лет выйти на объемы производства до 700 тысяч автомобилей в год, сообщил министр... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:09+0300
2024-11-19T13:09+0300
автоваз
антон алиханов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает возможность в течение 6 лет выйти на объемы производства до 700 тысяч автомобилей в год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Планы - в течение шести лет выйти на уровень 700 тысяч в год, а может быть, и больше в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка", - сказал он в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации, говоря о производственных планах "АвтоВАЗа".
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автоваз, антон алиханов
АвтоВАЗ, Антон Алиханов
13:09 19.11.2024
 
"АвтоВАЗ" обозначил план по росту объема производства на 6 лет

Алиханов: "АвтоВАЗ" за 6 лет планирует выйти на объемы до 700 тысяч авто в год

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает возможность в течение 6 лет выйти на объемы производства до 700 тысяч автомобилей в год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Планы - в течение шести лет выйти на уровень 700 тысяч в год, а может быть, и больше в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка", - сказал он в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации, говоря о производственных планах "АвтоВАЗа".
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АвтоВАЗАнтон Алиханов
 
 
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