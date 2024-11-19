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Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре сократились ниже прогнозов - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре сократились ниже прогнозов
Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре сократились ниже прогнозов - 19.11.2024, ПРАЙМ
Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре сократились ниже прогнозов
Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре на 25-30% ниже его прогнозов на месяц, в целом на рынке новых легковых авто и LCV в России - на 40%, рассказал журналистам глава... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:04+0300
2024-11-19T16:06+0300
россия
автоваз
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре на 25-30% ниже его прогнозов на месяц, в целом на рынке новых легковых авто и LCV в России - на 40%, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Рынок продаж автомобилей снижается, причем очень существенно, до 40%. Мы видим падение по своим продажам чуть меньше - в пределах 25-30% от наших планов на ноябрь месяц", - отметил он."АвтоВАЗ" также прогнозирует снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году на 300-400 тысяч автомобилей по сравнению с нынешним годом - до 1,3-1,4 миллиона."Инерция рынка набрана, мы полагаем, что на 1,7 миллиона по итогам 2024 года он выйдет, хотя последние две недели ноября выглядят очень тревожно", - озвучил Соколов прогноз "АвтоВАЗа" по рынку легковых автомобилей и LCV на текущий год."Я уверен, что рынок и легковых, и коммерческих автомобилей будет сокращаться. Мы в принципе прогнозируем падение рынка по следующему году, если ставка будет дальше подниматься, до 1,3-1,4 миллионов. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 года это снижение будет на 300-400 тысяч автомобилей", - рассказал Соколов.
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россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
16:04 19.11.2024 (обновлено: 16:06 19.11.2024)
 
Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре сократились ниже прогнозов

Соколов: продажи "АвтоВАЗа" в ноябре на 25-30% ниже его прогнозов на месяц

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре на 25-30% ниже его прогнозов на месяц, в целом на рынке новых легковых авто и LCV в России - на 40%, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Рынок продаж автомобилей снижается, причем очень существенно, до 40%. Мы видим падение по своим продажам чуть меньше - в пределах 25-30% от наших планов на ноябрь месяц", - отметил он.
"АвтоВАЗ" также прогнозирует снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году на 300-400 тысяч автомобилей по сравнению с нынешним годом - до 1,3-1,4 миллиона.
"Инерция рынка набрана, мы полагаем, что на 1,7 миллиона по итогам 2024 года он выйдет, хотя последние две недели ноября выглядят очень тревожно", - озвучил Соколов прогноз "АвтоВАЗа" по рынку легковых автомобилей и LCV на текущий год.
"Я уверен, что рынок и легковых, и коммерческих автомобилей будет сокращаться. Мы в принципе прогнозируем падение рынка по следующему году, если ставка будет дальше подниматься, до 1,3-1,4 миллионов. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 года это снижение будет на 300-400 тысяч автомобилей", - рассказал Соколов.
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