https://1prime.ru/20241119/benzin-852914277.html
Бензин на российской бирже продолжает дешеветь
Бензин на российской бирже продолжает дешеветь - 19.11.2024, ПРАЙМ
Бензин на российской бирже продолжает дешеветь
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за два дня почти отыграла рост предыдущей недели, только за вторник... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:17+0300
2024-11-19T14:17+0300
2024-11-19T14:18+0300
экономика
цена бензина аи-95
биржевые торги
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за два дня почти отыграла рост предыдущей недели, только за вторник марки Аи-92 и Аи-95 подешевели почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. На прошлой неделе бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на 3,5% и 4,9% соответственно. По итогам торгов вторника цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 1,58%, до 59 533 рублей за тонну. Также подешевел и бензин Аи-92 - на 1,85%, до 62 056 рублей за тонну. Кроме того, по итогам торговой сессии снизилась цена на дизельное топливо. Тонна летнего дизтоплива подешевела на 0,11% - до 60 071 рубля. Стоимость межсезонного дизтоплива снизилась на 0,3%, до 58 177 рублей за тонну, зимнего - на 0,56%, до 73 567 рублей. Мазут за день вырос в цене на 1,61% - до 28 128 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,42% - до 32 127 рублей за тонну. Вице-премьер РФ Александр Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
https://1prime.ru/20241114/benzin-852818044.html
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цена бензина аи-95, биржевые торги
Экономика, цена бензина Аи-95, биржевые торги
Бензин на российской бирже продолжает дешеветь
Марки бензина Аи-92 и Аи-95 на российской бирже подешевели почти на 2%
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за два дня почти отыграла рост предыдущей недели, только за вторник марки Аи-92 и Аи-95 подешевели почти на 2%, свидетельствуют данные торгов.
На прошлой неделе бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на 3,5% и 4,9% соответственно.
По итогам торгов вторника цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 1,58%, до 59 533 рублей за тонну. Также подешевел и бензин Аи-92 - на 1,85%, до 62 056 рублей за тонну.
Кроме того, по итогам торговой сессии снизилась цена на дизельное топливо. Тонна летнего дизтоплива подешевела на 0,11% - до 60 071 рубля. Стоимость межсезонного дизтоплива снизилась на 0,3%, до 58 177 рублей за тонну, зимнего - на 0,56%, до 73 567 рублей. Мазут за день вырос в цене на 1,61% - до 28 128 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,42% - до 32 127 рублей за тонну.
Вице-премьер РФ Александр Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
Стало известно, как снятие запрета на экспорт бензина скажется на рознице