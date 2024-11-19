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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 93 500 долларов - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 93 500 долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 93 500 долларов - 19.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 93 500 долларов
Стоимость биткоина во вторник достигла нового рекордного значения, превысила 93 500 долларов, следует из данных торгов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T21:38+0300
2024-11-19T21:38+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник достигла нового рекордного значения, превысила 93 500 долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.30 мск дорожал на 2,82% за сутки - до 93 610,7 доллара. Минутами ранее показатель достигал 93 699,26 доллара, что стало новым рекордом. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 93 739,45 доллара. Динамика также приводится за сутки. Ранее газета Financial Times сообщила, что Trump Media &amp; Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. По словам аналитиков, новость поддерживает рост стоимости биткоина. "Криптовалюта снова в движении. Покупка Bakkt компанией Trump Media является еще одной позитивной новостью", - заявил агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston).
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биткоин, binance, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Биткоин, Binance, рынок криптовалюты
21:38 19.11.2024
 
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 93 500 долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 93 699,26 доллара

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник достигла нового рекордного значения, превысила 93 500 долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.30 мск дорожал на 2,82% за сутки - до 93 610,7 доллара. Минутами ранее показатель достигал 93 699,26 доллара, что стало новым рекордом.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 93 739,45 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. По словам аналитиков, новость поддерживает рост стоимости биткоина.
"Криптовалюта снова в движении. Покупка Bakkt компанией Trump Media является еще одной позитивной новостью", - заявил агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston).
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