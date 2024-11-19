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Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241119/biznes-852908506.html
Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке
Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ
Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке
Зарубежные компании должны будут корректировать свой подход к ведению бизнеса в РФ по мере насыщения российского рынка, заявил во вторник торговый представитель | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:22+0300
2024-11-19T11:23+0300
экономика
россия
зарубежные компании
рынок
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ПЕКИН, 19 ноя – ПРАЙМ. Зарубежные компании должны будут корректировать свой подход к ведению бизнеса в РФ по мере насыщения российского рынка, заявил во вторник торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "В связи с уходом в последнее время с российского рынка ряда западных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки, в чем и причина столь бурного роста (товарооборота двух стран – ред.) в прошлом году и продолжающегося роста в этом году", - заявил Дахновский, выступая на открытии форума "Дни Вологодской области в Китае". Вместе с тем, указал он, "по мере насыщения российского рынка, ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те зарубежные компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предполагающие, в том числе и трансфер технологий". "Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", - добавил он. По его словам, Вологодская область обладает преимуществом размещения таких производств, "наработанные компетенции, транспортные удобства, квалифицированные кадры и наконец тёплые отношения со стороны руководства региона к инвесторам — это факты и факторы для успешной предпринимательской деятельности в этом регионе". Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых десяти месяцев 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 202,211 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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россия, зарубежные компании, рынок
Экономика, РОССИЯ, зарубежные компании, Рынок
11:22 19.11.2024 (обновлено: 11:23 19.11.2024)
 
Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке

Дахновский: зарубежные компании должны менять подход к ведению бизнеса в РФ

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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 19 ноя – ПРАЙМ. Зарубежные компании должны будут корректировать свой подход к ведению бизнеса в РФ по мере насыщения российского рынка, заявил во вторник торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"В связи с уходом в последнее время с российского рынка ряда западных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки, в чем и причина столь бурного роста (товарооборота двух стран – ред.) в прошлом году и продолжающегося роста в этом году", - заявил Дахновский, выступая на открытии форума "Дни Вологодской области в Китае".
Вместе с тем, указал он, "по мере насыщения российского рынка, ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те зарубежные компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предполагающие, в том числе и трансфер технологий".
"Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", - добавил он.
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По его словам, Вологодская область обладает преимуществом размещения таких производств, "наработанные компетенции, транспортные удобства, квалифицированные кадры и наконец тёплые отношения со стороны руководства региона к инвесторам — это факты и факторы для успешной предпринимательской деятельности в этом регионе".
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых десяти месяцев 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 202,211 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
 
ЭкономикаРОССИЯзарубежные компанииРынок
 
 
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