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Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке

Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ

Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке

Зарубежные компании должны будут корректировать свой подход к ведению бизнеса в РФ по мере насыщения российского рынка, заявил во вторник торговый представитель | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T11:22+0300

2024-11-19T11:22+0300

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ПЕКИН, 19 ноя – ПРАЙМ. Зарубежные компании должны будут корректировать свой подход к ведению бизнеса в РФ по мере насыщения российского рынка, заявил во вторник торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "В связи с уходом в последнее время с российского рынка ряда западных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки, в чем и причина столь бурного роста (товарооборота двух стран – ред.) в прошлом году и продолжающегося роста в этом году", - заявил Дахновский, выступая на открытии форума "Дни Вологодской области в Китае". Вместе с тем, указал он, "по мере насыщения российского рынка, ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те зарубежные компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предполагающие, в том числе и трансфер технологий". "Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", - добавил он. По его словам, Вологодская область обладает преимуществом размещения таких производств, "наработанные компетенции, транспортные удобства, квалифицированные кадры и наконец тёплые отношения со стороны руководства региона к инвесторам — это факты и факторы для успешной предпринимательской деятельности в этом регионе". Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых десяти месяцев 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 202,211 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зарубежные компании, рынок