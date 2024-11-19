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Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с мая 2022 года, сообщил ЦБ - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с мая 2022 года, сообщил ЦБ
Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с мая 2022 года, сообщил ЦБ - 19.11.2024, ПРАЙМ
Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с мая 2022 года, сообщил ЦБ
Ценовые ожидания бизнеса в ноябре росли третий месяц подряд относительно предыдущего месяца и достигли максимума с мая 2022 года, говорится в... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T19:09+0300
2024-11-19T19:09+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в ноябре росли третий месяц подряд относительно предыдущего месяца и достигли максимума с мая 2022 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 13 ноября. "Ценовые ожидания бизнеса в целом выросли третий месяц подряд и достигли в ноябре локального максимума – с мая 2022 года. Их уровень оставался повышенным и значительно превосходил значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах. Отмечается, что предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в краткосрочной перспективе в том числе с предстоящими с января 2025 года повышением налоговой нагрузки, увеличением минимального размера оплаты труда и удорожанием жилищно-коммунальных услуг. Указывается, что ценовые ожидания снизились только у предприятий добычи, розничной торговли и электроэнергетики. "Текущие оценки бизнес-условий не изменились в целом по экономике, баланс ответов оставался около нуля. Среди укрупненных отраслей наиболее заметно текущие оценки бизнес-климата повысились в промышленном производстве и сельском хозяйстве", - говорится в материалах. Также по данным ЦБ РФ, самые низкие оценки сложились в строительстве и торговле (особенно в торговле автотранспортными средствами). Ожидания компаний не изменились по сравнению с октябрем, в целом сохранив позитивный характер. Наиболее оптимистичными оставались ожидания предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств.
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россия, бизнес, ценовые ожидания
Банк России, РОССИЯ, Бизнес, ценовые ожидания
19:09 19.11.2024
 
Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с мая 2022 года, сообщил ЦБ

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в ноябре достигли максимума с мая 2022 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в ноябре росли третий месяц подряд относительно предыдущего месяца и достигли максимума с мая 2022 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 13 ноября.
"Ценовые ожидания бизнеса в целом выросли третий месяц подряд и достигли в ноябре локального максимума – с мая 2022 года. Их уровень оставался повышенным и значительно превосходил значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах.
Отмечается, что предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в краткосрочной перспективе в том числе с предстоящими с января 2025 года повышением налоговой нагрузки, увеличением минимального размера оплаты труда и удорожанием жилищно-коммунальных услуг.
Указывается, что ценовые ожидания снизились только у предприятий добычи, розничной торговли и электроэнергетики.
"Текущие оценки бизнес-условий не изменились в целом по экономике, баланс ответов оставался около нуля. Среди укрупненных отраслей наиболее заметно текущие оценки бизнес-климата повысились в промышленном производстве и сельском хозяйстве", - говорится в материалах.
Также по данным ЦБ РФ, самые низкие оценки сложились в строительстве и торговле (особенно в торговле автотранспортными средствами). Ожидания компаний не изменились по сравнению с октябрем, в целом сохранив позитивный характер. Наиболее оптимистичными оставались ожидания предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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