https://1prime.ru/20241119/borrel-852922834.html

ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель

ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель - 19.11.2024, ПРАЙМ

ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель

ЕС будет продолжать поставки боеприпасов Киеву после реализации задачи по предоставлению одного миллиона снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:32+0300

2024-11-19T17:32+0300

2024-11-19T17:32+0300

политика

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украина

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поставки вооружений

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. ЕС будет продолжать поставки боеприпасов Киеву после реализации задачи по предоставлению одного миллиона снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. По его словам, ЕС несколько дей назад практически выполнил задачу по поставке Украине одного миллиона боеприпасов."И мы будем продолжать делать это и дальше", — сказал Боррель.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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ес, украина, поддержка украины, поставки вооружений