https://1prime.ru/20241119/borrel-852922834.html
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель - 19.11.2024, ПРАЙМ
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель
ЕС будет продолжать поставки боеприпасов Киеву после реализации задачи по предоставлению одного миллиона снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:32+0300
2024-11-19T17:32+0300
2024-11-19T17:32+0300
политика
ес
украина
поддержка украины
поставки вооружений
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_ebee4bfc14373ecabb9028b95f98122b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. ЕС будет продолжать поставки боеприпасов Киеву после реализации задачи по предоставлению одного миллиона снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. По его словам, ЕС несколько дей назад практически выполнил задачу по поставке Украине одного миллиона боеприпасов."И мы будем продолжать делать это и дальше", — сказал Боррель.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241119/postavki-852922190.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_e62f222eb7fc5652ff658de4ce931450.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, украина, поддержка украины, поставки вооружений
Политика, ЕС, УКРАИНА, поддержка Украины, поставки вооружений
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель
Боррель: ЕС будет поставлять Киеву боеприпасы и после передачи миллиона снарядов
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. ЕС будет продолжать поставки боеприпасов Киеву после реализации задачи по предоставлению одного миллиона снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.
По его словам, ЕС несколько дей назад практически выполнил задачу по поставке Украине одного миллиона боеприпасов.
"И мы будем продолжать делать это и дальше", — сказал Боррель.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву