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ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель - 19.11.2024, ПРАЙМ
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ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель - 19.11.2024, ПРАЙМ
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель
ЕС будет продолжать поставки боеприпасов Киеву после реализации задачи по предоставлению одного миллиона снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:32+0300
2024-11-19T17:32+0300
политика
ес
украина
поддержка украины
поставки вооружений
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. ЕС будет продолжать поставки боеприпасов Киеву после реализации задачи по предоставлению одного миллиона снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. По его словам, ЕС несколько дей назад практически выполнил задачу по поставке Украине одного миллиона боеприпасов."И мы будем продолжать делать это и дальше", — сказал Боррель.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ес, украина, поддержка украины, поставки вооружений
Политика, ЕС, УКРАИНА, поддержка Украины, поставки вооружений
17:32 19.11.2024
 
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель

Боррель: ЕС будет поставлять Киеву боеприпасы и после передачи миллиона снарядов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. ЕС будет продолжать поставки боеприпасов Киеву после реализации задачи по предоставлению одного миллиона снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.
По его словам, ЕС несколько дей назад практически выполнил задачу по поставке Украине одного миллиона боеприпасов.
"И мы будем продолжать делать это и дальше", — сказал Боррель.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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17:15
 
ПолитикаЕСУКРАИНАподдержка Украиныпоставки вооружений
 
 
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