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Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева - 19.11.2024, ПРАЙМ
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза, что предложил потратить большую часть второго транша... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:44+0300
2024-11-19T17:44+0300
2024-11-19T17:44+0300
политика
ес
жозеп боррель
замороженные российские активы
поддержка украины
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза, что предложил потратить большую часть второго транша Украине из доходов от замороженных российских активов весной 2025 года на закупку оружия для ВСУ. По его словам, он предложил потратить большую часть этого транша на закупку необходимого военного оборудования для Украины напрямую. Ранее источник в ЕС заявлял журналистам, что второй транш союза на военную помощь Киеву из доходов от российских активов на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года и сейчас обсуждается его распределение.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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ес, жозеп боррель, замороженные российские активы, поддержка украины
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, замороженные российские активы, поддержка Украины
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева
Боррель предложил тратить доходы от активов РФ весной 2025 г на оружие для Киева
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза, что предложил потратить большую часть второго транша Украине из доходов от замороженных российских активов весной 2025 года на закупку оружия для ВСУ.
По его словам, он предложил потратить большую часть этого транша на закупку необходимого военного оборудования для Украины напрямую.
Ранее источник в ЕС заявлял журналистам, что второй транш союза на военную помощь Киеву из доходов от российских активов на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года и сейчас обсуждается его распределение.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель