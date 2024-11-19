Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боррель исключил возможность столкновения РФ и европейских войск на Украине - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241119/borrel-852925397.html
Боррель исключил возможность столкновения РФ и европейских войск на Украине
Боррель исключил возможность столкновения РФ и европейских войск на Украине - 19.11.2024, ПРАЙМ
Боррель исключил возможность столкновения РФ и европейских войск на Украине
Столкновение России с европейским войсками на Украине "не предвидится", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T18:37+0300
2024-11-19T18:37+0300
политика
ес
россия
жозеп боррель
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_ebee4bfc14373ecabb9028b95f98122b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Столкновение России с европейским войсками на Украине "не предвидится", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам заседания в Брюсселе глав министерств обороны стран ЕС. Кроме того, Боррель в очередной раз отметил, что "ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241119/kabel-852924347.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_e62f222eb7fc5652ff658de4ce931450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, россия, жозеп боррель, конфликт
Политика, ЕС, РОССИЯ, Жозеп Боррель, конфликт
18:37 19.11.2024
 
Боррель исключил возможность столкновения РФ и европейских войск на Украине

Боррель: столкновение России с европейскими войсками на Украине не предвидится

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Столкновение России с европейским войсками на Украине "не предвидится", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам заседания в Брюсселе глав министерств обороны стран ЕС.
Кроме того, Боррель в очередной раз отметил, что "ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Боррель прокомментировал сообщения об инцидентах с подводными кабелями
18:03
 
ПолитикаЕСРОССИЯЖозеп Боррельконфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала