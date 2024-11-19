https://1prime.ru/20241119/borrel-852925397.html

Боррель исключил возможность столкновения РФ и европейских войск на Украине

Боррель исключил возможность столкновения РФ и европейских войск на Украине - 19.11.2024, ПРАЙМ

Боррель исключил возможность столкновения РФ и европейских войск на Украине

Столкновение России с европейским войсками на Украине "не предвидится", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T18:37+0300

2024-11-19T18:37+0300

2024-11-19T18:37+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Столкновение России с европейским войсками на Украине "не предвидится", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам заседания в Брюсселе глав министерств обороны стран ЕС. Кроме того, Боррель в очередной раз отметил, что "ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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ес, россия, жозеп боррель, конфликт