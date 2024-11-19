https://1prime.ru/20241119/britaniya-852919351.html
Британия выделит несколько миллионов долларов на снабжение Киева БПЛА
Британия выделит несколько миллионов долларов на снабжение Киева БПЛА - 19.11.2024, ПРАЙМ
Британия выделит несколько миллионов долларов на снабжение Киева БПЛА
Великобритания выделит 7,5 миллионов фунтов (9,49 миллиона долларов) на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами, говорится в заявлении... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:22+0300
2024-11-19T16:22+0300
2024-11-19T16:22+0300
вооружения
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Великобритания выделит 7,5 миллионов фунтов (9,49 миллиона долларов) на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном во вторник на сайте правительства страны. "Сегодня правительство объявляет о новой военной помощи в размере 7,5 миллиона фунтов для (поставки - ред.) новых ударных и разведывательных дронов", - сказано в документе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241119/ukraina-852907273.html
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украина, великобритания
Вооружения, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британия выделит несколько миллионов долларов на снабжение Киева БПЛА
Британия выделит около 9,5 миллиона долларов на снабжение Киева ударными БПЛА
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Великобритания выделит 7,5 миллионов фунтов (9,49 миллиона долларов) на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
"Сегодня правительство объявляет о новой военной помощи в размере 7,5 миллиона фунтов для (поставки - ред.) новых ударных и разведывательных дронов", - сказано в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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