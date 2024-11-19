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Песков заявил, что у БРИКС светлое будущее
Песков заявил, что у БРИКС светлое будущее - 19.11.2024, ПРАЙМ
Песков заявил, что у БРИКС светлое будущее
Москва считает будущее саммита БРИКС очень светлым, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с представителями крупных СМИ... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:50+0300
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политика
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва считает будущее саммита БРИКС очень светлым, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с представителями крупных СМИ Индии под эгидой Sputnik. "И лучшим доказательством этого является большой интерес многих и многих десятков стран, которые обращаются к БРИКС с желанием стать частью процесса", - объяснил он в ходе ответов на вопросы на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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дмитрий песков, брикс
Политика, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков заявил, что у БРИКС светлое будущее
Песков: Россия считает, что у БРИКС светлое будущее
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва считает будущее саммита БРИКС очень светлым, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с представителями крупных СМИ Индии под эгидой Sputnik.
"И лучшим доказательством этого является большой интерес многих и многих десятков стран, которые обращаются к БРИКС с желанием стать частью процесса", - объяснил он в ходе ответов на вопросы на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков