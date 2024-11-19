https://1prime.ru/20241119/buduschee-852910691.html

Песков заявил, что у БРИКС светлое будущее

Песков заявил, что у БРИКС светлое будущее - 19.11.2024, ПРАЙМ

Песков заявил, что у БРИКС светлое будущее

Москва считает будущее саммита БРИКС очень светлым, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с представителями крупных СМИ... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:50+0300

2024-11-19T12:50+0300

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политика

дмитрий песков

брикс

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва считает будущее саммита БРИКС очень светлым, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с представителями крупных СМИ Индии под эгидой Sputnik. "И лучшим доказательством этого является большой интерес многих и многих десятков стран, которые обращаются к БРИКС с желанием стать частью процесса", - объяснил он в ходе ответов на вопросы на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.

https://1prime.ru/20241119/uregulirovanie-852910099.html

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дмитрий песков, брикс