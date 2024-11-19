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Названа стоимость оружия, переданного Чехией Киеву с февраля 2022 года - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Названа стоимость оружия, переданного Чехией Киеву с февраля 2022 года
Названа стоимость оружия, переданного Чехией Киеву с февраля 2022 года - 19.11.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость оружия, переданного Чехией Киеву с февраля 2022 года
С момента начала украинского конфликта Киев получил от Чехии оружия на 7,3 миллиарда крон (примерно 288,7 миллиона евро). Об этом сообщило во вторник Чешское ТВ | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:56+0300
2024-11-19T17:56+0300
политика
чехия
украина
поддержка украины
поставки вооружения
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ПРАГА, 19 ноя - ПРАЙМ. С момента начала украинского конфликта Киев получил от Чехии оружия на 7,3 миллиарда крон (примерно 288,7 миллиона евро). Об этом сообщило во вторник Чешское ТВ со ссылкой на представителя минобороны республики Карела Чапека. Отмечается, что все поставки проходили поэтапно и в секретном режиме. В последний раз чешский кабмин опубликовал список помощи в июле 2024 года. Тогда общая помощь с начала конфликта составляла 6,75 миллиарда крон (примерно 267 миллионов евро). Согласно сообщению, среди переданного Украине вооружения было восемь единиц авиационной техники, 62 танка, 131 боевая машина пехоты, 26 машин химической разведки и 16 комплектных специальных машин ПВО. В сообщении также утверждается, что Чехия сотрудничает с рядом стран, в частности с Нидерландами и Данией, в рамках инициативы по боеприпасам, закупая артиллерийские снаряды для Украины в странах, не входящих в ЕС. В октябре премьер Петр Фиала заявил журналистам, что Чехия выполнит задачу по поставке на Украину 500 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов к концу года. По его словам, инициативу следует продолжить и в 2025 году, но конкретной цели на следующий год он предпочел бы непрерывные поставки. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241015/chekhiya-852185753.html
чехия
украина
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чехия, украина, поддержка украины, поставки вооружения
Политика, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, поддержка Украины, поставки вооружения
17:56 19.11.2024
 
Названа стоимость оружия, переданного Чехией Киеву с февраля 2022 года

Чешское ТВ: Чехия с февраля 2022 г отправила Киеву оружия почти на 290 млн евро

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ПРАГА, 19 ноя - ПРАЙМ. С момента начала украинского конфликта Киев получил от Чехии оружия на 7,3 миллиарда крон (примерно 288,7 миллиона евро). Об этом сообщило во вторник Чешское ТВ со ссылкой на представителя минобороны республики Карела Чапека.
Отмечается, что все поставки проходили поэтапно и в секретном режиме. В последний раз чешский кабмин опубликовал список помощи в июле 2024 года. Тогда общая помощь с начала конфликта составляла 6,75 миллиарда крон (примерно 267 миллионов евро). Согласно сообщению, среди переданного Украине вооружения было восемь единиц авиационной техники, 62 танка, 131 боевая машина пехоты, 26 машин химической разведки и 16 комплектных специальных машин ПВО.
В сообщении также утверждается, что Чехия сотрудничает с рядом стран, в частности с Нидерландами и Данией, в рамках инициативы по боеприпасам, закупая артиллерийские снаряды для Украины в странах, не входящих в ЕС. В октябре премьер Петр Фиала заявил журналистам, что Чехия выполнит задачу по поставке на Украину 500 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов к концу года. По его словам, инициативу следует продолжить и в 2025 году, но конкретной цели на следующий год он предпочел бы непрерывные поставки.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти
15 октября, 12:21
 
ПолитикаЧЕХИЯУКРАИНАподдержка Украиныпоставки вооружения
 
 
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