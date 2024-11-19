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Скорректированная чистая прибыль группы "Черкизово" снизилась на 14,9%

Скорректированная чистая прибыль группы "Черкизово" снизилась на 14,9% - 19.11.2024, ПРАЙМ

Скорректированная чистая прибыль группы "Черкизово" снизилась на 14,9%

Скорректированная чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО за девять месяцев 2024 года снизилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T18:25+0300

2024-11-19T18:25+0300

2024-11-19T19:01+0300

экономика

россия

черкизово

чистая прибыль

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО за девять месяцев 2024 года снизилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,883 миллиарда рублей, следует из её отчётности. Выручка по итогам девяти месяцев выросла на 16,6% - до 188,138 миллиарда рублей. Скорректированная валовая прибыль выросла на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52,316 миллиарда рублей.За девять месяцев "Черкизово" увеличила объем продаж на 9% к аналогичному периоду прошлого года, сохранив средний рост цен на уровне в 6,8%, говорится в отчете. "Увеличение цен на куриное мясо за девять месяцев составило всего 3,3% год к году при падении на 17,3% в третьем квартале", - сообщили в компании.Компания в третьем квартале завершила строительство нового завода технических фабрикатов в Ефремове (Тульская область). Инвестиции в его запуск составили 5 миллиардов рублей. Как уточнили в компании, запуск завода в значительной мере снизил зависимость "Черкизово" от внешних поставщиков мясокостной муки и других основных кормокомпонентов."Однако продолжающийся рост затрат на упаковочные материалы, увеличившиеся тарифы на логистику, растущие расходы на производственный персонал и нехватка рабочей силы по-прежнему оказывают влияние на нашу прибыльность", - пояснили в компании.Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

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россия, черкизово, чистая прибыль