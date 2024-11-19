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Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме
Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме - 19.11.2024, ПРАЙМ
Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме
Персональные данные россиян уже утекли в сеть, именно это обуславливает наплывы массовых кибератак, рассказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:08+0300
2024-11-19T15:19+0300
персональные данные
ростелеком
даркнет
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Персональные данные россиян уже утекли в сеть, именно это обуславливает наплывы массовых кибератак, рассказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте"."Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас… Там все есть: СНИЛС, телефон, адрес, в общем весь набор", - объяснил он, отметив, что таким образом злоумышленники получают возможность проникнуть в личную жизнь каждого пользователя.Осеевский объяснил, что одной из самых серьезных угроз утечек данных является похищение персональной информации с "Госуслуг", поскольку сервис является связующим звеном между человеком и государственными органами. Глава "Ростелекома" предположил, что утечки персональных данный становятся все более частым явлением из-за большого количества операторских компаний. Именно поэтому, добавил эксперт, на сегодняшний день особенно актуально создание ограниченного количества мест для централизованного хранения информации.
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персональные данные, ростелеком, даркнет
персональные данные, Ростелеком, даркнет
15:08 19.11.2024 (обновлено: 15:19 19.11.2024)
 
Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме

Осеевский: персональные данные всех россиян уже утекли в сеть

© РостелекомРостелеком
Ростелеком
© Ростелеком
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Персональные данные россиян уже утекли в сеть, именно это обуславливает наплывы массовых кибератак, рассказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте".
"Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас… Там все есть: СНИЛС, телефон, адрес, в общем весь набор", - объяснил он, отметив, что таким образом злоумышленники получают возможность проникнуть в личную жизнь каждого пользователя.
Осеевский объяснил, что одной из самых серьезных угроз утечек данных является похищение персональной информации с "Госуслуг", поскольку сервис является связующим звеном между человеком и государственными органами.
Глава "Ростелекома" предположил, что утечки персональных данный становятся все более частым явлением из-за большого количества операторских компаний. Именно поэтому, добавил эксперт, на сегодняшний день особенно актуально создание ограниченного количества мест для централизованного хранения информации.
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персональные данныеРостелекомдаркнет
 
 
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