https://1prime.ru/20241119/duda-852910209.html

СМИ: Дуда "обвинил" Шольца в попытке прекратить огонь на Украине до Трампа

СМИ: Дуда "обвинил" Шольца в попытке прекратить огонь на Украине до Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Дуда "обвинил" Шольца в попытке прекратить огонь на Украине до Трампа

Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера Германии Олафа Шольца в попытке прекращения огня на Украине до вступления в должность нового американского... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:33+0300

2024-11-19T12:33+0300

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политика

олаф шольц

россия

германия

дональд трамп

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера Германии Олафа Шольца в попытке прекращения огня на Украине до вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа, рассказало агентство Bloomberg. Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, инициатором диалога выступила немецкая сторона. Такой шаг Шольца подвергся критике со стороны ряда немецких политиков."Глава Польши обвинил канцлера Олафа Шольца в попытке отстранить Дональда Трампа от переговоров о будущем Украины", - передает издание. Таким образом, считает Дуда, Шольц намерен наладить отношения России и ФРГ."Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп займет пост", - приводит агентство слова Дуды. Польский президент также раскритиковал переговоры, организованные канцлером с коллегами из США, Франции и Британии, но без участия Владимира Зеленского.

https://1prime.ru/20241119/tramp-852909005.html

германия

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олаф шольц, россия, германия, дональд трамп