https://1prime.ru/20241119/duda-852910209.html
СМИ: Дуда "обвинил" Шольца в попытке прекратить огонь на Украине до Трампа
СМИ: Дуда "обвинил" Шольца в попытке прекратить огонь на Украине до Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Дуда "обвинил" Шольца в попытке прекратить огонь на Украине до Трампа
Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера Германии Олафа Шольца в попытке прекращения огня на Украине до вступления в должность нового американского... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:33+0300
2024-11-19T12:33+0300
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политика
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера Германии Олафа Шольца в попытке прекращения огня на Украине до вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа, рассказало агентство Bloomberg. Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, инициатором диалога выступила немецкая сторона. Такой шаг Шольца подвергся критике со стороны ряда немецких политиков."Глава Польши обвинил канцлера Олафа Шольца в попытке отстранить Дональда Трампа от переговоров о будущем Украины", - передает издание. Таким образом, считает Дуда, Шольц намерен наладить отношения России и ФРГ."Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп займет пост", - приводит агентство слова Дуды. Польский президент также раскритиковал переговоры, организованные канцлером с коллегами из США, Франции и Британии, но без участия Владимира Зеленского.
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Политика, Олаф Шольц, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп
СМИ: Дуда "обвинил" Шольца в попытке прекратить огонь на Украине до Трампа
Bloomberg: Дуда "обвинил" Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине до Трампа
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера Германии Олафа Шольца в попытке прекращения огня на Украине до вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа, рассказало агентство Bloomberg
.
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, инициатором диалога выступила немецкая сторона. Такой шаг Шольца подвергся критике со стороны ряда немецких политиков.
"Глава Польши обвинил канцлера Олафа Шольца в попытке отстранить Дональда Трампа от переговоров о будущем Украины", - передает издание. Таким образом, считает Дуда, Шольц намерен наладить отношения России и ФРГ.
"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп займет пост", - приводит агентство слова Дуды. Польский президент также раскритиковал переговоры, организованные канцлером с коллегами из США, Франции и Британии, но без участия Владимира Зеленского.
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