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Economist представил обложку-прогноз на 2025 год - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Economist представил обложку-прогноз на 2025 год
Economist представил обложку-прогноз на 2025 год - 19.11.2024, ПРАЙМ
Economist представил обложку-прогноз на 2025 год
Журнал Economist представил обложку-прогноз на 2025 год, она отражает перемены в современном мире и его неопределенность, следует из сообщения издания. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T19:11+0300
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мир
перемены
сми
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Журнал Economist представил обложку-прогноз на 2025 год, она отражает перемены в современном мире и его неопределенность, следует из сообщения издания. Как сообщает Economist на своем сайте, ежегодно в ноябре он выпускает гид по прогнозам на следующий год под названием "Грядущий мир". "В год, который обещает необычайно много перемен и неопределенности, "Грядущий мир" поможет вам заглянуть за угол и выяснить, что может произойти далее", - говорится в сообщении журнала над обложкой в соцсети Х. На обложке изображен коллаж из картинок, образующих лицо, на обычном месте расположены глаза, нос и рот. Обложка выполнена в черном, красном и белом цветах. В середине коллажа размещена фотография победителя выборов президента США Дональда Трампа, по периметру коллажа - фотографии президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского. В самом низу коллажа изображена английская писательница Джейн Остин. Также на коллаже изображены ракета, графики роста и падения, поднятый кулак, песочные часы, шприц с красной жидкостью, завод, деловой центр города, знак юаня, планета Сатурн, планета Земля, знак радиационной опасности, микросхемы и электромобиль.
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мир, перемены, сми
МИР, перемены, СМИ
19:11 19.11.2024
 
Economist представил обложку-прогноз на 2025 год

Economist представил обложку-прогноз на 2025 год, заявляя о переменах в мире

© Unsplash/Kyle GlennЗемля, глобус
Земля, глобус
© Unsplash/Kyle Glenn
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Журнал Economist представил обложку-прогноз на 2025 год, она отражает перемены в современном мире и его неопределенность, следует из сообщения издания.
Как сообщает Economist на своем сайте, ежегодно в ноябре он выпускает гид по прогнозам на следующий год под названием "Грядущий мир".
"В год, который обещает необычайно много перемен и неопределенности, "Грядущий мир" поможет вам заглянуть за угол и выяснить, что может произойти далее", - говорится в сообщении журнала над обложкой в соцсети Х.
На обложке изображен коллаж из картинок, образующих лицо, на обычном месте расположены глаза, нос и рот. Обложка выполнена в черном, красном и белом цветах. В середине коллажа размещена фотография победителя выборов президента США Дональда Трампа, по периметру коллажа - фотографии президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского. В самом низу коллажа изображена английская писательница Джейн Остин.
Также на коллаже изображены ракета, графики роста и падения, поднятый кулак, песочные часы, шприц с красной жидкостью, завод, деловой центр города, знак юаня, планета Сатурн, планета Земля, знак радиационной опасности, микросхемы и электромобиль.
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МИРпеременыСМИ
 
 
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