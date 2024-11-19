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ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на алюминиевые колесные диски из Китая

ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на алюминиевые колесные диски из Китая - 19.11.2024, ПРАЙМ

ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на алюминиевые колесные диски из Китая

Антидемпинговая пошлина на алюминиевые колесные диски из Китая продлена на пять лет, по 18 ноября 2029 года включительно, сообщает пресс-служба Евразийской... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T19:48+0300

2024-11-19T19:48+0300

2024-11-19T19:48+0300

экономика

еэк

китай

антидемпинговые пошлины

алюминий

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Антидемпинговая пошлина на алюминиевые колесные диски из Китая продлена на пять лет, по 18 ноября 2029 года включительно, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков, происходящих из КНР, по 18 ноября 2029 года включительно", - передает пресс-служба ЕЭК. "Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 27 декабря 2023 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей дисков из стран Евразийского экономического союза", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Уточняется, что антидемпинговая пошлина в отношении литых алюминиевых колесных дисков из КНР установлена в 2019 году, размер составляет 33,69% от таможенной стоимости. Срок действия применяемой меры должен был истечь в конце апреля, однако затем она была продлена на период проведения повторного расследования.

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китай

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еэк, китай, антидемпинговые пошлины, алюминий