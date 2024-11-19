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В ЕЭС зафиксировали прирост энергопотребления в России

В ЕЭС зафиксировали прирост энергопотребления в России - 19.11.2024, ПРАЙМ

В ЕЭС зафиксировали прирост энергопотребления в России

Прирост энергопотребления в России за 10 месяцев 2024 года составил 3,7% в годовом выражении без учета дополнительного дня високосного года, следует из... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T09:47+0300

2024-11-19T09:47+0300

2024-11-19T09:54+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Прирост энергопотребления в России за 10 месяцев 2024 года составил 3,7% в годовом выражении без учета дополнительного дня високосного года, следует из презентации Системного оператора Единой энергетической системы РФ."За прошедшие 10 месяцев 2024 года прирост потребления электроэнергии к аналогичному периоду 2023 года составил +3,7% без учета дополнительного дня високосного года", - говорится в презентации, представленной главой СО ЕЭС Федором Опадчим на заседании комитета Госдумы по энергетике.

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