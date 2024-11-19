https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852920962.html
США хотят эскалации, заявил Лавров
США хотят эскалации, заявил Лавров - 19.11.2024, ПРАЙМ
США хотят эскалации, заявил Лавров
Применение дальнобойных ракет ATACMS в Брянской области является сигналом сигнал о том, что Запад хочет эскалации, подчеркнул министр иностранных дел России... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:11+0300
2024-11-19T17:11+0300
2024-11-19T17:24+0300
политика
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Применение дальнобойных ракет ATACMS в Брянской области является сигналом сигнал о том, что Запад хочет эскалации, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву. Я не знаю", - заявил дипломат, комментируя заявления СМИ о якобы разрешении Вашингтона на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Он также отметил, что использование подобного оружия киевским режимом невозможно без участия Штатов. Лавров процитировал заявление президента России Владимира путина о том, что с изменениями в отношении применения оружия Москва будет менять и свою позицию. "По сути дела ... это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - подчеркнул он в беседе с журналистами.
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сша, сергей лавров, эскалация, ракеты atacms
Политика, США, Сергей Лавров, эскалация, ракеты ATACMS
США хотят эскалации, заявил Лавров
Лавров: использование ATACMS в Брянской области - сигнал о том, что США хотят эскалации
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Применение дальнобойных ракет ATACMS в Брянской области является сигналом сигнал о том, что Запад хочет эскалации, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву. Я не знаю", - заявил дипломат, комментируя заявления СМИ о якобы разрешении Вашингтона на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России.
Он также отметил, что использование подобного оружия киевским режимом невозможно без участия Штатов. Лавров процитировал заявление президента России Владимира путина о том, что с изменениями в отношении применения оружия Москва будет менять и свою позицию. "По сути дела ... это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - подчеркнул он в беседе с журналистами.
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