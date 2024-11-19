https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852929224.html

В ООН выразили обеспокоенность из-за новых ударов ВСУ по Брянской области

В ООН выразили обеспокоенность из-за новых ударов ВСУ по Брянской области - 19.11.2024, ПРАЙМ

В ООН выразили обеспокоенность из-за новых ударов ВСУ по Брянской области

В офисе генерального секретаря ООН на фоне нанесения ударов украинскими войсками американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области вновь... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T21:30+0300

2024-11-19T21:30+0300

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ООН, 19 ноя - ПРАЙМ. В офисе генерального секретаря ООН на фоне нанесения ударов украинскими войсками американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области вновь выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос об обеспокоенности из-за ударов Киева ракетами ATACMS по Брянской области заявил, что в организации "всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации". Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Ведомство отмечало, что в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

https://1prime.ru/20241119/konflikt-852928259.html

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оон, россия, украина, ракетные удары, ракеты atacms